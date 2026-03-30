وڈیرہ شاہی جیت گئی، انصاف ہار گیا، تہرے قتل کیس کے فیصلے پر حافظ نعیم الرحمان کا ردعمل 

فیصلے نے پھر ثابت کردیا نظام انصاف طاقت ور جاگیر داروں کے گھر کی لونڈی ہے، امیر جماعت اسلامی کا ایکس پر بیان

ویب ڈیسک March 30, 2026
facebook whatsup

ام رباب چانڈیو کے والد، دادا اور چچا کے قتل کے مقدمے میں کرمنل کورٹ نے نامزد تمام ملزمان کو بری کر دیا۔ اس پر جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے ردعمل دیا۔

امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے ایکس پر جاری بیان میں کہا کہ فیصلے نے پھر ثابت کردیا نظام انصاف طاقت ور جاگیر داروں کے گھر کی لونڈی ہے، ‏قوم کی بیٹی ام رباب چانڈیو کی تاریخی جدوجہد کو سلام۔

حافظ نعیم الرحمان  نے کہا کہ پیپلزپارٹی کے وڈیرہ چیئرمین سے سوال ہے کہ کیا ام رباب چانڈیو سندھ کی بیٹی نہیں ہے، طاقتور اور جاگیردار ہی آپ کے چہیتے ہیں؟ سیاسی جماعتوں اور انسانی حقوق کی تنظیموں کو ام رباب کے ساتھ کھڑا ہونا چاہئے۔

 

 
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو