’میرے پاس تم ہو‘ کی کامیابی کے بعد ہمایوں سعید کا رویہ کیا تھا؟ ریشم نے بتادیا

عائزہ خان کے ساتھ ہمایوں سعید کے ڈرامے ’میرے پاس تم ہو‘ نے ریکارڈ کامیابی حاصل کی تھی

ویب ڈیسک March 30, 2026
پاکستانی فلم اور ٹی وی انڈسٹری کے صفِ اول کے اداکار ہمایوں سعید کی بے پناہ کامیابی کے باوجود ان کی سادگی اور انکساری ایک بار پھر خبروں میں آ گئی ہے، جب سینئر اداکارہ ریشم نے ان سے جڑی ایک دلچسپ یاد شیئر کی۔

ریشم نے حال ہی میں ایک گفتگو کے دوران بتایا کہ ڈرامہ سیریل میرے پاس تم ہو کی غیر معمولی کامیابی کے فوراً بعد جب ہمایوں سعید لاہور آئے تو مداحوں اور شوبز شخصیات کی جانب سے انہیں مختلف تقریبات میں مدعو کیا جارہا تھا۔ اسی دوران ریشم نے بھی انہیں اپنے گھر آنے کی دعوت دی، کیونکہ ان کی بھانجی ہمایوں سعید کی بڑی مداح تھیں۔

اداکارہ کے مطابق ہمایوں سعید نے دعوت قبول کی اور نہ صرف ان کے گھر آئے بلکہ ان کی بھانجی سے بڑی محبت سے ملے، اسے گود میں اٹھایا اور گلے لگایا، جس سے وہ بے حد خوش ہو گئی۔ ریشم کا کہنا تھا کہ اتنی بڑی کامیابی کے باوجود ہمایوں سعید انتہائی عاجزی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔

انہوں نے مزید بتایا کہ اس وقت ہمایوں سعید کچھ گھبرائے ہوئے اور حیران بھی دکھائی دے رہے تھے، جیسے انہیں خود اپنی کامیابی پر یقین نہ آرہا ہو۔ ریشم کے مطابق جب انہوں نے ہمایوں سعید سے انٹرویو دینے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ وہ کیا کہیں گے، جس سے ان کی سادگی اور حقیقت پسندی جھلکتی ہے۔

ریشم نے آخر میں کہا کہ ہمایوں سعید نہ صرف ایک بڑے اسٹار ہیں بلکہ ایک نہایت نرم مزاج اور عاجز انسان بھی ہیں، اور یہی خوبی انہیں دوسروں سے منفرد بناتی ہے۔
متعلقہ

Express News

علیزے شاہ نے کھل کر عینا آصف کی حمایت کا اظہار کردیا

Express News

لالی وڈ کے نامور نغمہ نگار الطاف باجوہ انتقال کر گئے

Express News

ڈاکٹر فضیلہ 25 ارب منی لانڈرنگ کیس: حمزہ علی عباسی کا بڑا بیان سامنے آگیا

Express News

مشہور ایرانی ہدایت کار کا گھر بھی بمباری کی زد میں آگیا، ثقافتی ورثہ متاثر

Express News

بالی ووڈ اداکارہ صبا آزاد خطرناک انفیکشن کا شکار، اسپتال منتقل

Express News

عائزہ خان کا بولڈ فوٹوشوٹ وائرل، صارفین کا دلچسپ ردعمل

