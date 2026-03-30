پاکستانی فلم اور ٹی وی انڈسٹری کے صفِ اول کے اداکار ہمایوں سعید کی بے پناہ کامیابی کے باوجود ان کی سادگی اور انکساری ایک بار پھر خبروں میں آ گئی ہے، جب سینئر اداکارہ ریشم نے ان سے جڑی ایک دلچسپ یاد شیئر کی۔
ریشم نے حال ہی میں ایک گفتگو کے دوران بتایا کہ ڈرامہ سیریل میرے پاس تم ہو کی غیر معمولی کامیابی کے فوراً بعد جب ہمایوں سعید لاہور آئے تو مداحوں اور شوبز شخصیات کی جانب سے انہیں مختلف تقریبات میں مدعو کیا جارہا تھا۔ اسی دوران ریشم نے بھی انہیں اپنے گھر آنے کی دعوت دی، کیونکہ ان کی بھانجی ہمایوں سعید کی بڑی مداح تھیں۔
اداکارہ کے مطابق ہمایوں سعید نے دعوت قبول کی اور نہ صرف ان کے گھر آئے بلکہ ان کی بھانجی سے بڑی محبت سے ملے، اسے گود میں اٹھایا اور گلے لگایا، جس سے وہ بے حد خوش ہو گئی۔ ریشم کا کہنا تھا کہ اتنی بڑی کامیابی کے باوجود ہمایوں سعید انتہائی عاجزی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔
انہوں نے مزید بتایا کہ اس وقت ہمایوں سعید کچھ گھبرائے ہوئے اور حیران بھی دکھائی دے رہے تھے، جیسے انہیں خود اپنی کامیابی پر یقین نہ آرہا ہو۔ ریشم کے مطابق جب انہوں نے ہمایوں سعید سے انٹرویو دینے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ وہ کیا کہیں گے، جس سے ان کی سادگی اور حقیقت پسندی جھلکتی ہے۔
ریشم نے آخر میں کہا کہ ہمایوں سعید نہ صرف ایک بڑے اسٹار ہیں بلکہ ایک نہایت نرم مزاج اور عاجز انسان بھی ہیں، اور یہی خوبی انہیں دوسروں سے منفرد بناتی ہے۔