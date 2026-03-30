پاکستانی شوبز انڈسٹری کی معروف اداکارہ، میزبان اور سماجی کارکن مشی خان نے حال ہی میں اداکارہ ریشم کے حق میں آواز بلند کرتے ہوئے ان کے خلاف دیے گئے بیان پر سخت ردعمل دیا ہے، جس کے بعد سوشل میڈیا پر بحث کا نیا سلسلہ شروع ہوگیا ہے۔
مشی خان نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک ویڈیو شیئر کی، جس میں انہوں نے دیدار کی جانب سے ایک پروگرام میں ریشم سے متعلق دیے گئے بیان کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ دیدار نے اس پروگرام میں ریشم پر کئی زندگیاں تباہ کرنے کا الزام عائد کیا تھا۔
مشی خان نے کہا کہ آج کل کئی ٹی وی شوز میں ریٹنگ کے لیے جان بوجھ کر ایسا مواد پیش کیا جاتا ہے جس میں فنکاروں کی تضحیک کی جاتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ اگر کسی پر سنگین الزامات عائد کیے جائیں تو ان کے ساتھ ٹھوس شواہد بھی ہونے چاہئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک پروگرام میں ریشم کے بارے میں منفی باتیں کی گئیں اور یہاں تک کہا گیا کہ انہوں نے لوگوں کی زندگیاں متاثر کیں، جو کہ ایک غیر ذمے دارانہ رویہ ہے۔
مشی خان نے مزید کہا کہ ریشم نہ صرف ایک باصلاحیت اداکارہ ہیں بلکہ وہ فلاحی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں، خاص طور پر ضرورت مندوں کو کھانا فراہم کرنا ان کا قابلِ تعریف عمل ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ جو لوگ اچھے کام کر رہے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے نہ کہ انہیں تنقید کا نشانہ بنایا جائے۔
اپنے بیان میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ دوسروں کے ماضی کو کریدنے سے پہلے ہر شخص کو اپنے اعمال پر نظر ڈالنی چاہیے، کیونکہ کوئی بھی مکمل نہیں ہوتا۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ ریشم ایک اچھی انسان ہیں اور ان کے خلاف اس طرح کی گفتگو مناسب نہیں۔
مشی خان کے اس مؤقف کو سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے بھرپور حمایت مل رہی ہے، اور صارفین ان کے اس قدم کو لائیو شوز میں کردار کشی کے رجحان کے خلاف ایک مثبت آواز قرار دے رہے ہیں۔