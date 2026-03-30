’پاکستان آئیڈل‘ ایک بار پھر تنازع کی زد میں، فوٹوگرافر نے قانونی کارروائی شروع کردی

ویب ڈیسک March 30, 2026
facebook whatsup

مقبول رئیلٹی شو ’پاکستان آئیڈل‘ ایک مرتبہ پھر مشکلات کا شکار ہوگیا ہے، جہاں اس بار معاملہ قانونی جنگ تک جا پہنچا ہے۔

طویل وقفے کے بعد واپسی کرنے والا یہ شو پہلے بھی تنازعات میں گھرا رہ چکا ہے اور اب ایک نئے تنازع نے اسے دوبارہ خبروں کی زینت بنا دیا ہے۔

اس شو میں معروف فنکار فواد خان، زیب بنگش، بلال مقصود اور راحت فتح علی خان بطور ججز اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، تاہم شو کی مقبولیت کے ساتھ ساتھ تنازعات بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔

تازہ معاملہ ایک پروفیشنل فوٹوگرافر احسن قریشی کی جانب سے سامنے آیا ہے، جنہوں نے سوشل میڈیا پر الزام عائد کیا کہ شو اور اس کے منتظمین نے ان کے ساتھ دھوکا کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں ان کی خدمات کے عوض ادائیگی نہیں کی گئی، جس کے باعث انہوں نے قانونی راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

احسن قریشی کے مطابق انہوں نے اس معاملے میں شو کے خلاف ہرجانے کا کیس بھی دائر کر دیا ہے، تاہم فی الحال وہ مزید تفصیلات شیئر کرنے سے گریز کر رہے ہیں اور انصاف کے لیے عدالت پر انحصار کر رہے ہیں۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

یہ پہلا موقع نہیں کہ پاکستان آئیڈل کسی تنازع کا شکار ہوا ہو، اس سے قبل بھی شو مختلف مسائل کی وجہ سے تنقید کی زد میں رہ چکا ہے، اور اب یہ نیا قانونی تنازع اس کی ساکھ پر ایک اور سوالیہ نشان بن کر سامنے آیا ہے۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو