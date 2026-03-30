بالی ووڈ اداکار ورون دھون نے اپنے ماضی سے جڑا ایک چونکا دینے والا واقعہ بیان کرتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ ان کے اہلِ خانہ کو انڈرورلڈ کی جانب سے موصول ہونے والی دھمکیوں کے باعث اپنا گھر چھوڑنا پڑا تھا۔
بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق ورون دھون نے ایک حالیہ گفتگو میں بتایا کہ 1990 کی دہائی میں ان کے والد ڈیوڈ دھون سمیت خاندان کو بھی انڈرورلڈ کی جانب سے دھمکی آمیز فون کالز موصول ہوئیں، جس کے بعد انہیں فوری طور پر اپنا گھر چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہونا پڑا۔
اداکار کے مطابق اس دور میں کئی فلمی شخصیات کو ایسی ہی دھمکیاں موصول ہو رہی تھیں، اور ان کے گھر پر بھی بار بار فون کالز آتی رہیں۔ انہوں نے بتایا کہ گھر کے عملے نے ان کالز کے دوران غیر معمولی ردعمل دیا اور کال کرنے والوں سے الجھ گئے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنا پورا پتہ بھی بتا دیا۔
ورون دھون نے بتایا کہ عملے کے ایک فرد نے دھمکی دینے والے کو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ باغ میں آ جائے، جہاں اس کا مقابلہ کیا جائے گا۔ بعد ازاں صورتحال اس وقت مزید سنگین ہوگئی جب ایک اداکار نے ان کے والد کو آگاہ کیا کہ اب معاملہ خطرناک ہوچکا ہے اور کال کرنے والا بندوق لے کر آنے کی بات کر رہا ہے، جس پر دھون خاندان نے فوراً گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔
اداکار نے اس واقعے کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ بظاہر یہ کہانی سننے میں مضحکہ خیز لگ سکتی ہے، تاہم حقیقت میں یہ ان کے لیے ایک نہایت خوفناک اور دباؤ والا وقت تھا۔