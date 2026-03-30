سوشل میڈیا پر حالیہ دنوں ایک دعویٰ تیزی سے گردش کر رہا ہے کہ سابق وزیراعظم عمران خان کے صاحبزادے قاسم خان نے جنیوا میں اقوامِ متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے اجلاس کے دوران پاکستان کا جی ایس پی پلس (GSP+) اسٹیٹس ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔
یہ تاثر اس وقت پھیلا جب 25 مارچ کو سوشل میڈیا پر ایک مختصر ویڈیو شیئر کی گئی، جس میں کہا گیا کہ قاسم خان نے یورپی یونین سے پاکستان کا جی ایس پی پلس اسٹیٹس معطل کرنے کی بات کی ہے۔ اس دعوے کو بعض سیاسی شخصیات، بشمول وزیر دفاع خواجہ آصف اور رکنِ اسمبلی حنا پرویز بٹ کی جانب سے بھی تقویت ملی۔
حقیقت یہ ہے کہ قاسم خان نے جنیوا میں دو مختلف تقریبات سے خطاب کیا، جن میں سے ایک اقوامِ متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کا باضابطہ اجلاس تھا۔ اس اجلاس کی مکمل ویڈیو، جو یونائیٹڈ نیشنز ویب ٹی وی پر دستیاب ہے، کے جائزے سے واضح ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی تقریر میں انسانی حقوق اور اپنے والد عمران خان کی قید سے متعلق بات کی، تاہم جی ایس پی پلس اسٹیٹس ختم کرنے کا کوئی مطالبہ نہیں کیا۔
اسی طرح ایک سائیڈ ایونٹ میں بھی انہوں نے پاکستان کے جی ایس پی پلس اسٹیٹس کی معطلی کا مطالبہ نہیں کیا بلکہ اس فریم ورک کے تحت انسانی حقوق کی ذمے داریوں کا حوالہ دیتے ہوئے تنقید کی۔ ماہرین کے مطابق سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو کو سیاق و سباق سے ہٹا کر پیش کیا گیا، جس سے غلط فہمی پیدا ہوئی۔
مزید برآں، قاسم خان نے اپنے سوشل میڈیا بیان میں بھی واضح کیا کہ انہوں نے اپنے خطاب میں پاکستان کے جی ایس پی پلس اسٹیٹس کی برقراری کی حمایت کی تھی۔
یاد رہے کہ جی ایس پی پلس یورپی یونین کی ایک اہم تجارتی سہولت ہے، جس کے تحت پاکستان سمیت ترقی پذیر ممالک کو یورپی منڈیوں تک ڈیوٹی فری رسائی حاصل ہوتی ہے، اور یہ ملک کی برآمدات اور روزگار کے لیے نہایت اہم سمجھا جاتا ہے۔
دستیاب شواہد سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ قاسم خان کی جانب سے جی ایس پی پلس اسٹیٹس ختم کرنے کا دعویٰ بے بنیاد اور گمراہ کن ہے۔