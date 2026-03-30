ٹک ٹاکرز سمیع رشید اور سحر حیات کی شادی ایک شاندار تقریب کے ساتھ ہوئی تھی، تاہم یہ رشتہ زیادہ عرصہ نہ چل سکا۔
دونوں کے ہاں ایک بیٹی کی پیدائش بھی ہوئی، لیکن جلد ہی علیحدگی ہو گئی اور پھر سوشل میڈیا پر دونوں کے درمیان بیانات اور الزامات کا سلسلہ شروع ہو گیا، جو طلاق تک جا پہنچا۔
حال ہی میں سحر حیات نے اپنی طلاق سے متعلق کچھ چونکا دینے والے انکشافات کیے، جو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو گئے۔ سحر کا دعویٰ تھا کہ سمیع رشید انہیں اکثر طلاق کی دھمکیاں دیتے تھے اور اہلِ خانہ کے سامنے ان کے ساتھ بدسلوکی بھی کی جاتی تھی، جس کے باعث انہوں نے خلع لینے کا فیصلہ کیا۔
دوسری جانب سمیع رشید نے ان الزامات پر ردعمل دیتے ہوئے ایک مختلف مؤقف پیش کیا ہے۔ ان کے مطابق دونوں کے درمیان علیحدگی کی اصل وجہ ایک معمولی جھگڑا تھا جو ان کی بیٹی کی سالگرہ کے موقع پر پیش آیا۔
سمیع کا کہنا ہے کہ ان کے والدین بیٹی کے ساتھ تصویر بنوانا چاہتے تھے، تاہم سحر کو یہ بات ناگوار گزری اور انہوں نے سمیع سے کہا کہ وہ اپنے والدین کو اسٹیج سے ہٹا دیں۔
سمیع کے مطابق اسی بات پر دونوں کے درمیان تلخ کلامی ہوئی جو بڑھتے بڑھتے علیحدگی اور بالآخر طلاق تک جا پہنچی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہی وہ وجہ تھی جس کی بنیاد پر سحر حیات نے خلع کے لیے درخواست دی۔
اس معاملے پر سوشل میڈیا صارفین بھی کھل کر اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ کچھ صارفین کا کہنا ہے کہ دونوں کو اب ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنانے کے بجائے اپنی زندگی پر توجہ دینی چاہیے، جبکہ بعض نے اس وجہ کو انتہائی معمولی قرار دیتے ہوئے حیرت کا اظہار کیا کہ اتنے چھوٹے معاملے پر رشتہ ختم ہو گیا۔