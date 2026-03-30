سی سیکشن آپریشن کی ویڈیو؛ ینگ ڈاکٹرز نے ڈاکٹروں کو ملازمت سے نکالنے کا فیصلہ مسترد کر دیا

سوشل میڈیا کے دباؤ پر فیصلے کیے گئے اور بغیر مکمل تحقیقات کے ڈاکٹروں کو ملازمت سے نکال دیا گیا، ایسوسی ایشن

ویب ڈیسک March 30, 2026
لاہور:

لاہور کے لیڈی ولنگڈن اسپتال میں سی سیکشن آپریشن کی ویڈیو بنانے کے معاملے پر ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا کے دباؤ پر فیصلے کیے گئے اور بغیر مکمل تحقیقات کے ڈاکٹروں کو ملازمت سے نکال دیا گیا، ہم اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں۔

لاہور کے لیڈی ولنگڈن اسپتال میں ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے صدر ڈاکٹر شعیب نیازی اور چیئرمین ڈاکٹر مدثر اشرف نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹروں سے زبردستی بیانات لیے گئے، حتیٰ کہ اُن افراد سے بھی جو ویڈیو میں شامل نہیں تھے۔

ان کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا کے دباؤ پر بغیر مکمل تحقیقات کے کارروائی کی گئی۔ ڈاکٹر شعیب نیازی نے وضاحت کی کہ ان کی وائرل ویڈیو صحافیوں نہیں بلکہ ٹک ٹاکرز کے لیے تھی۔

ڈاکٹر مدثر اشرف نے کہا کہ اسپتالوں میں سہولیات کی شدید کمی ہے، ایک بیڈ پر دو آپریشن تک کیے جا رہے ہیں، جبکہ ایسے ڈاکٹروں کو بھی نوٹسز جاری کیے گئے جو ڈیوٹی پر موجود ہی نہیں تھے۔
