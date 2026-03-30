راولپنڈی:مسافر وین میں19سالہ خاتون کا گینگ ریپ، ملزمان زیادتی کے دوران ویڈیو، تصاویر بھی بناتے رہے

 پولیس نے متاثرہ خاتون کی والدہ کی درخواست پر مقدمہ درج کرلیا

ویب ڈیسک March 30, 2026
راولپنڈی تھانہ روات کے علاقہ میں مسافر ویگن میں  ملزمان 19 سالہ 2 بچوں کی ماں سے زیادتی کرتے رہے، ملزمان زیادتی کے دوران بیٹی کی ویڈیو اور تصاویر بھی بناتے رہے، پولیس نے متاثرہ خاتون کی والدہ کی درخواست پر مقدمہ درج کرلیا۔

ایف آئی آر کے مطابق زیادتی کا شکار 19 سالہ دو بچوں کی ماں کپڑے لینے چیک بیلی موڑ سے روات بازار جا رہی تھی، مسافر وین میں سوار ہونے پرڈرائیور سلطان ویگن واپس چل بیلی کی جانب لے گیا۔

بیٹی کے شور کرنے پر کنڈکٹر نے اسے قابو کرلیا، چک بیلی موڑ کے قریب سے سلطان نامی ملزم کو وین میں بٹھایا گیا، ملزمان ویگن کو بگاشیخاں میں ایک مکان کے قریب لے گئے، بیٹی کو زبردستی مکان میں لے جانے کی کوشش کی۔

بیٹی کے شور مچانے پر عقیل نے کپڑا رکھ کر منہ دبا لیا، ملزمان گاڑی بگاشیخاں گاؤں کی سڑکوں پر گھماتے رہے، گاڑی کے اندر بیٹی سے اجتماعی زیادتی کی، دو دو مرتبہ جبری زیادتی کے بعد شام ساڑھے چار بجے ملزمان بیٹی کو چک بیلی موڑ اتار دیا۔

ملزمان زیادتی کے دوران بیٹی کی ویڈیو اور تصاویر بھی بناتے رہے، واقع کے کچھ دن بعد سلطان نے کال کرکے دھمکی دی کہ کسی کو بتانے پر زیادتی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کردیں گے۔

متاثرہ خاتون نے واقع کے بارے اپنے خاوند کو بھی بتایا لیکن اس نے خاموش رہنے کا کہا، پولیس کا کہنا تھا کہ زیادتی کا واقع رمضان کریم سے پہلے کا ہے، مقامی افراد نے جرگہ کرکے اس معاملے کو دبائے رکھا اور پولیس کو رپورٹ ہونے میں تاخیر ہوئی، اب متاثرہ خاتون کا میڈیکل پراسس کرایا جارہا ہے، شواہد کی بنیاد پر مقدمہ کی تفتیش آگے لے کر جائیں گے۔
