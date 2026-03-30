اسلام آباد: معروف تاجر کو فارم ہاؤس میں فائرنگ کرکے قتل کردیا گیا

ویب ڈیسک March 30, 2026
وفاقی دارالحکومت  اسلام آباد کے  پوش علاقے میں ڈاکوؤں کی فائرنگ  سے معروف  تاجر  جاں بحق ہوگئے۔

رپورٹ کے مطابق پولیس نے کہا کہ فائرنگ کا واقعہ گزشتہ روز فارم ہاؤس میں پیش آیا تھا۔

پولیس کا کہنا ہےکہ ڈاکوؤں کی فائرنگ سےمعروف بزنس مین عامر اعوان شدید زخمی ہوئے تھے جوکہ آج  دوارن علاج دم توڑ گئے، واقعے کی تحقیقات کی جارہی ہیں۔

اسلام آباد کے تھانہ شہزاد ٹاؤن کے علاقے میں ٹیوٹا موٹرز کے مالک کے قتل ہونے  کے واقعے پر وزیر مملکت داخلہ طلال چودری کا ردعمل سامنے آگیا۔

انہوں نے کہا کہ اس سال مجموعی طور پر اسلام آباد میں جرائم کے واقعات میں کمی واقع ہوئی ہے، اس سنگین واردات کی تحقیقات کرکہ تمام تفصیلات میڈیا کے سامنے رکھیں گے

ان کا کہنا تھا کہ پہلے بھی جتنے اندھے قتل ہوئے ہیں ان کو منتقی انجام تک پہنچایا گیا ہے اور مجرمان کو سزائیں دلوائی ہیں۔
متعلقہ

Express News

ایران میں اسرائیلی حملے میں پاکستانی شہری شہید، اہل خانہ جسد خاکی کے منتظر

Express News

امریکا-ایران کا پاکستان پر اعمتاد، آنے والے دنوں میں مذاکرات کی میزبانی کیلئے تیار ہیں، اسحاق ڈار

Express News

بنوں میں برآمدہ گرنے سے 2 افراد جاں بحق، 40  زخمی

Express News

سعودی ولی عہد کے متعلق ٹرمپ کے توہین آمیز جملوں پر مولانا فضل الرحمٰن کا ردعمل سامنے آگیا

Express News

مشرق وسطی میں کشیدگی، وزیراعظم سے ترکیہ اور مصری وزارئے خارجہ کی ملاقات

Express News

قاسم خان کی گفتگو کو حکومت نے بلاوجہ متنازع بنانے کی کوشش کی، سہیل آفریدی

