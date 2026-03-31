ہم نے ایران جنگ میں آدھے زیادہ مقاصد حاصل کرلیے ہیں، نیتن یاہو

ہم ان کی ہتھیاروں کی صنعت کو ختم کرنے کے بھی قریب ہیں، نیتن یاہو

ویب ڈیسک March 31, 2026
اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ میں آدھے سے زیادہ مقاصد حاصل کرلیے ہیں۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق نیتن یاہو نے ایک امریکی نشریاتی ادارے سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ہم نے اس جنگ میں آدھے سے زیادہ اہداف حاصل کرلیے ہیں تاہم لیکن اس جنگ کے خاتمے پر میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔

انہوں نے کہا کہ جنگ نے ایران کے پاسداران انقلاب کے "ہزاروں" ارکان کو ہلاک کرنے سمیت کئی اہداف حاصل کیے ہیں۔ ہم ان کی ہتھیاروں کی صنعت کو ختم کرنے کے بھی قریب ہیں۔

نیتن یاہو نے اس اعتماد کا بھی اظہار کیا کہ ایران کی اسلامی جمہوریہ ختم ہوجائے گی تاہم انہوں نے اضافہ کیا کہ جنگ کا مقصد یہ نہیں تھا۔

واضح رہے کہ 28 فروری کو اسرائیل کے ساتھ جنگ ​​کا آغاز کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے  کہا تھا کہ یہ آپریشن چار سے چھ ہفتے تک جاری رہے گا۔

سکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ جنگ مہینوں کے بجائے ہفتوں جاری رہے گی۔ نیتن یاہو اور ٹرمپ نے بارہا الزام لگایا ہے کہ ایران جوہری ہتھیار بنانے کے قریب ہے جبکہ یہ الزام اقوام متحدہ کے جوہری نگران ادارے کی رپورٹ کیخلاف ہے۔
