امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکا میں فوجیں اتارنے سے متعلق تقریباً چار دہائیوں پرانی ویڈیو سامنے آگئی۔
1987 میں فلمائی گئی ویڈیو میں ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ امریکا کو ایران پر حملہ کرنا چاہیے اور اس کے لیے امریکا اندر گھس کر تیل کی بڑی تنصیبات میں سے ایک پر قبضہ کرلینا چاہیے۔
یہ ویڈیو ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران میں زمینی کارروائی کے ذریعے افزودہ یورینیم حاصل کرنے سے متعلق سوچ رہے ہیں، تاکہ ایران کے نیوکلیئر بنانے کے کسی بھی امکان کو ختم کیا جا سکے۔
39 برس پرانے انٹرویو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے سوال کیا کہ امریکا ایران میں داخل ہو کر سمندر سے ملحق ان کے کچھ تیل کے ذخائر پر قبضہ کیوں نہیں کر سکتا۔
انہوں نے کہا کہ ایرانیوں کے پاس ایران رہنے دیں اور امریکی ان کا تیل لے لیں۔ وہ ہوتے تو یہی کرتے۔
انٹرویو میں انہوں نے مزید کہا کہ امریکا کی جنگ ہوگی اور وہ مشرقِ وسطیٰ میں ہوگی۔