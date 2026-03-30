ایران میں زمینی کارروائی، صدر ٹرمپ کی 39 سال پرانی ویڈیو سامنے آگئی

یہ ویڈیو ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب امریکی صدر ایران میں زمینی کارروائی

ویب ڈیسک March 30, 2026
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی  امریکا میں فوجیں اتارنے سے متعلق تقریباً چار دہائیوں پرانی ویڈیو سامنے آگئی۔

1987 میں فلمائی گئی ویڈیو میں ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ امریکا کو ایران پر حملہ کرنا چاہیے اور اس کے لیے امریکا اندر گھس کر تیل کی بڑی تنصیبات میں سے ایک پر قبضہ کرلینا چاہیے۔

یہ ویڈیو ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران میں زمینی کارروائی کے ذریعے افزودہ یورینیم حاصل کرنے سے متعلق سوچ رہے ہیں، تاکہ ایران کے نیوکلیئر بنانے کے کسی بھی امکان کو ختم کیا جا سکے۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39 برس پرانے انٹرویو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے سوال کیا کہ امریکا ایران میں داخل ہو کر سمندر سے ملحق ان کے کچھ تیل کے ذخائر پر قبضہ کیوں نہیں کر سکتا۔

انہوں نے کہا کہ ایرانیوں کے پاس ایران رہنے دیں اور امریکی ان کا تیل لے لیں۔ وہ ہوتے تو یہی کرتے۔

انٹرویو میں انہوں نے مزید کہا کہ امریکا کی جنگ ہوگی اور وہ مشرقِ وسطیٰ میں ہوگی۔
