فلم بُلھا کے حوالے سے جاری بحث پر وضاحت سامنے آگئی

یہ فلم بابا بلھے شاہ کے فکر فلسفے اور جدوجہد پر بنائی گئی اور نئے انداز سے پیش کی گئی ہے، پروڈیوسر

ویب ڈیسک March 30, 2026
facebook whatsup

عید الفطر پر ریلیز ہونے والی فلم بُلھا کے حوالے سے جاری بحث پر پروڈیوسر نے وضاحت پیش کردی ہے۔

تفصیلات کے مطابق عیدالفطر کے موقع پر ریلیز ہونے والی اس فلم بُلھا نے ملک بھر میں ایک نئی بحث کو جنم دیا کیونکہ یہ صرف ایک ایکشن فلم نہیں بلکہ ناانصافی کے خلاف جدوجہد، روحانیت اور بیداری کی ایک کہانی ہے۔

فلم کی بنیاد عظیم صوفی شاعر بلھے شاہ کی تعلیمات سے متاثر ہے، جنہوں نے اپنے کلام کے ذریعے معاشرتی ناانصافی، طبقاتی فرق اور ظلم کے خلاف آواز بلند کی۔

بُلّھے شاہ نے اپنے وقت میں الفاظ کے ذریعے بغاوت کی، وہیں بُلّھا اس فلسفے کو جدید انداز میں عملی جدوجہد کے ساتھ پیش کرتی ہے۔

فلم کے پروڈیوسر کے مطابق برائی کے خلاف مزاحمت کے تین درجے ہوتے ہیں پہلا، دل میں برائی کو جگہ نہ دینا، دوسرا، زبان کے ذریعے اس کے خلاف آواز اٹھانا اور تیسرا، عملی اقدام کے ذریعے اسے روکنا۔

انہوں نے بتایا کہ فلم میں ان تصورات کو نئے انداز سے پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

انہوں نے کہا کہ بُلّھامیں دکھائے گئے ایکشن مناظر، طاقتور کردار اور شدید جذباتی مناظر محض تفریح نہیں بلکہ ایک علامتی اظہار ہیں اس حقیقت کا کہ ظلم کے خلاف لڑائی آسان نہیں ہوتی۔

پروڈیوسر نے کہا کہ یہ فلم ناظرین کو نئے انداز سے سوچنے، سوال اٹھانے اور معاشرتی مسائل پر بات کرنے کے حوالے سے ایک نئی سوچ دے سکتی ہے۔

انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ فلم صرف ایک سنیما تجربہ نہیں بلکہ ایک پیغام ہے ایک ایسا پیغام جو ناظرین کو نہ صرف دیکھنے بلکہ محسوس کرنے اور سوچنے پر بھی آمادہ کرتا ہے۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو