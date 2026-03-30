یو اے ای کا ایران کے 11 میزائل اور 27 ڈرون روکنے کا دعویٰ

وزارتِ دفاع جنگ کے آغاز سے اب تک 1941 ڈرونز اور 440 میزائلوں سے نمٹ چکی ہے

ویب ڈیسک March 30, 2026
متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع نے 24 گھنٹوں کے دوران 11 میزائل اور 27 ڈرون روکنے کا دعویٰ کیا ہے۔

وزارت دفاع کے مطابق جنگ کے آغاز سے اب تک وہ 1941 ڈرونز اور 440 میزائلوں سے نمٹ چکی ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک بیان میں مزید بتایا گیا کہ اب تک ہوئے حملوں میں 178 افراد زخمی اور آٹھ ہلاک ہوئے۔

دوسری جانب بحرین کی دفاعی فورس نے کہا ہے کہ 24 گھنٹوں کے دوران اس نے آٹھ میزائل اور سات ڈرون روکے اور اب تک وہ 182 میزائل اور 398 ڈرون روک چکی ہے۔

امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے جنگ شروع ہونے کے بعد سے ایران ان پڑوسی ممالک کو نشانہ بنا رہا ہے جہاں امریکا کی موجودگی ہے۔
یو اے ای کا ایران کے 11 میزائل اور 27 ڈرون روکنے کا دعویٰ

