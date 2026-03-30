کراچی میں 1 اور شہری ڈکیتی مزاحمت پر جاں بحق، رواں سال کی تعداد 19 ہوگئی

مقتول کی شناخت ندیم کے نام سے ہوئی، گھر کے سامنے ڈکیتوں نے لوٹ مار کی اور مزاحمت پر فائرنگ کی

منور خان March 30, 2026
شہر میں جاری ڈاکو راج کے دوران ڈاکوؤں نے ایک اور شہری کی جان لے لی جس کے بعد رواں سال میں اب تک جاں بحق ہونے والے شہریوں کی تعداد 19 ہوگئی۔

تفصیلات کے مطابق میمن گوٹھ کے علاقے ملیر پیرڈائز سوسائٹی میں موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے لوٹ مار کے دوران مزاحمت پر فائرنگ کر کے ایک شخص کو قتل کر دیا۔

مقتول کی شناخت 33 سالہ ندیم کے نام سے ہوئی، جس کی لاش کو ابتدائی طور پر قریبی اسپتال لیجایا گیا، جس کے بعد قانونی کارروائی کے لیے جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا۔

عینی شاہد (بھائی) کے مطابق مقتول ندیم جیسے ہی اپنے گھر کے باہر آکر رکتا ہے کہ اس دوران موٹر سائیکل سوار ڈاکو آئے اور لوٹ مار کی، جس کے دوران مزاحمت کی۔

اس دوران مقتول کا بھائی بھی اسلحے سمیت گھر سے نکلا اور ڈاکوؤں پر فائرنگ کردی تاہم وہ ملزمان فرار ہوگئے۔

بھائی نے پولیس کو بتایا کہ ڈاکو مقتول سے موبائل فون اور نقدی چھین کر فرار ہوئے ہیں۔

ہیڈ محرر میمن گوٹھ فیاض نے بتایا کہ مقتول ندیم شادی شدہ اور ڈینٹنگ پینٹگ کا کام کرتا تھا جبکہ اس کا بھائی ولید سی ٹی ڈی میں تعینات ہے تاہم پولیس نے موقع پر پہنچ کر شواہد حاصل کرلیے ہیں اور اس حوالے سے مزید تفتیش کا عمل جاری ہے۔
