لاہور: بچی سے نازیبا حرکات کرنے والے ملزم کے نیفے میں پسٹل چل گیا

نیفے میں پسٹل چلنے سے ملزم اسد زخمی ہوگیا جسے اسپتال منتقل کردیا گیا

ویب ڈیسک March 31, 2026
لاہور میں ریس کورس کے علاقہ میں بچی سے نازیبا حرکات کرنے والے ملزم کے نیفے میں پسٹل چل گیا۔

رپورٹ کے مطابق نیفے میں پسٹل چلنے سے ملزم اسد زخمی ہوگیا جسے اسپتال منتقل کردیا گیا، ریس کورس میں بچی کے ساتھ نازیبا حرکات کرنے کا واقعہ پیش آیا تھا۔

ملزم کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ٹریس کیا گیا، ملزم کے خلاف متاثرہ بچی کے والد ہارون کی مدعیت میں تھانہ ریس کورس میں مقدمہ درج تھا۔

ایف آئی آر  کے مطابق ملزم نے ریس کورس بستی سیدن شاہ چھ سالہ بچی کے ساتھ نازیبا حرکات کی تھیں۔

ایف آئی آر کے مطابق ملزم  میری چھ سالہ بچی کو ورغلا کر سیڑھیوں میں لے گیا، ملزم نے سیڑھیوں میں بچی کے ساتھ نازیبا حرکات کیں تھیں۔
متعلقہ

Express News

اسرائیلی حملے میں شہید پاکستانی شہری کی میت ایران سے روانہ، کل پاکستان پہنچے گی

Express News

حکومت کا اسٹریٹجک پٹرولیم ذخائر قائم کرنے کا اصولی فیصلہ

Express News

سندھ کے ویکسینیٹرز کا ویکسینیٹر کی پوسٹ کو جونیئر ٹیکنیشن میں اپ گریڈ کرنے کا مطالبہ

Express News

کویت کی پاکستان کو پیٹرولیم مصنوعات کی فراہمی جاری رکھنے کی یقین دہانی

Express News

قومی اسمبلی اجلاس میں علی لاریجانی کیلیے دعائے مغفرت

Express News

4 اپریل کو تعطیل کا نوٹی فکیشن جاری

