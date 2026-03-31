وادی کیلاش میں پلاسٹک بیگز کے استعمال پر مکمل پابندی عائد

پلاسٹک بیگز ماحولیاتی آلودگی، نکاسی آب میں رکاوٹ اور قدرتی نظام کو شدید متاثر کرتے ہیں

ویب ڈیسک March 31, 2026
facebook whatsup
چترال:

ماحولیاتی تحفظ اور سیاحتی مقامات کی صفائی کو یقینی بنانے کے پیش نظر وادی کیلاش میں پلاسٹک بیگز کے استعمال پر مکمل پابندی عائد کر دی۔

پلاسٹک بیگز ماحولیاتی آلودگی، نکاسی آب میں رکاوٹ اور قدرتی نظام کو شدید متاثر کرتے ہیں۔

وادی کیلاش ایک حساس اور اہم سیاحتی علاقہ ہے، جہاں بالخصوص چلم جوشٹ فیسٹیول (12 تا 17 مئی 2026) کے دوران سیاحوں کی بڑی تعداد متوقع ہے لہٰذا ضابطہ فوجداری کی دفعہ 144 کے تحت پلاسٹک بیگز کا استعمال، خرید و فروخت، ترسیل اور ذخیرہ مکمل طور پر ممنوع قرار دیا گیا ہے۔

پلاسٹک بیگز کے استعمال پر پابندی کا حکم فوری طور پر نافذ العمل ہوگا اور 60 دن تک مؤثر رہے گا، خلاف ورزی کی صورت میں دفعہ 188 کے تحت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔

تمام شہریوں اور سیاحوں سے تعاون کی اپیل کی جاتی ہے تاکہ علاقے کے قدرتی حسن اور ماحول کو محفوظ بنایا جا سکے۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو