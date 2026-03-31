وفاقی تعلیمی بورڈ کے تحت میٹرک امتحانات کا آغاز

ایگزیکٹو ڈائریکٹر آئی بی سی سی کا امتحانی عمل کا جائزہ لینے کیلئے اسلام آباد میں قائم امتحانی مرکز کا دورہ

ویب ڈیسک March 31, 2026
اسلام آباد:

وفاقی تعلیمی بورڈ کے تحت میٹرک امتحانات کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔

چیئرمین وفاقی تعلیمی بورڈ اور کنٹرولر امتحانات نے امتحانی سینٹرز پر شفافیت یقینی بنانے کے لیے غیر معمولی انتظامات کی ہدایت جاری کی ہے۔

ایگزیکٹو ڈائریکٹر آئی بی سی سی نے بھی امتحانی عمل کا جائزہ لینے کے لیے اسلام آباد میں قائم امتحانی مرکز کا دورہ کیا۔ ای ڈی آئی بی سی سی نے سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ امتحانات کے پہلے روز IMCG، ایف ٹین ٹو میں قائم مرکز کا معائنہ کیا۔

دورے کے دوران ڈاکٹر ملاّح نے امتحانی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا اور فیڈرل بورڈ کی جانب سے شفافیت، انصاف اور امتحانات کے ہموار انعقاد کے لیے کیے گئے مؤثر اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔

انہوں نے اسکول انتظامیہ کی جانب سے منظم نشستوں کے انتظام، عملے کی اعلیٰ سطح کی تیاری اور حقیقی وقت کی نگرانی و رپورٹنگ کے لیے ایف بی آئی ایس ای کے تیار کردہ جدید سافٹ ویئر کے استعمال کو بھی سراہا۔
متعلقہ

Express News

اسرائیلی حملے میں شہید پاکستانی شہری کی میت ایران سے روانہ، کل پاکستان پہنچے گی

Express News

حکومت کا اسٹریٹجک پٹرولیم ذخائر قائم کرنے کا اصولی فیصلہ

Express News

سندھ کے ویکسینیٹرز کا ویکسینیٹر کی پوسٹ کو جونیئر ٹیکنیشن میں اپ گریڈ کرنے کا مطالبہ

Express News

کویت کی پاکستان کو پیٹرولیم مصنوعات کی فراہمی جاری رکھنے کی یقین دہانی

Express News

قومی اسمبلی اجلاس میں علی لاریجانی کیلیے دعائے مغفرت

Express News

4 اپریل کو تعطیل کا نوٹی فکیشن جاری

