توانائی بحران، یورپ میں شہریوں کو گھروں سے کام کرنے کا مشورہ

یورپی کمیشن نے ایران سے جڑی بڑھتی ہوئی علاقائی کشیدگی کے پیشِ نظر ممکنہ توانائی بحران کا انتباہ دیتے ہوئے یورپی شہریوں کو معمولات زندگی میں بڑی تبدیلیاں لانے کا مشورہ دیا ہے۔
یورپی میڈیا رپورٹس کے مطابق کمیشن نے لوگوں کو ہدایت کی ہے کہ جہاں ممکن ہو گھروں سے کام کو ترجیح دی جائے جبکہ غیر ضروری ڈرائیونگ اور فضائی سفر میں بھی واضح کمی لائی جائے تاکہ ایندھن کی بچت یقینی بنائی جا سکے۔
کمیشن کا کہنا ہے کہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال خصوصاً ایران سے جڑی کشیدگی عالمی توانائی سپلائی پر طویل مدتی اثرات ڈال سکتی ہے، جس کے باعث یورپی ممالک کو سخت چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
یورپی کمیشن نے رکن ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ فوری طور پر متبادل ذرائع خاص طور پر قابل تجدید توانائی کی طرف تیزی سے منتقل ہوں تاکہ ممکنہ بحران کے اثرات کو کم کیا جا سکے۔
مزید برآں ہنگامی منصوبہ بندی کو تیز کرنے اور توانائی کے استعمال میں کفایت شعاری اپنانے پر بھی زور دیا گیا ہے، تاکہ کسی بھی غیر یقینی صورتحال میں نظام کو مستحکم رکھا جا سکے۔