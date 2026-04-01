کوئٹہ کراچی قومی شاہراہ پر مسلح افراد کی بسوں میں لوٹ مار، درجنوں مسافر قیمتی سامان سے محروم

عینی شاہدین اور مقامی ذرائع کے مطابق رات گئے کوئٹہ کراچی قومی شاہراہ کے خضدار اور سوراب کے درمیان حصے پر نامعلوم مسلح افراد نے متعدد مسافر کوچز کو روک کر لوٹ لیا۔
واقعے میں سوار درجنوں مسافروں کو نقدی، موبائل فونز، زیورات اور دیگر قیمتی اشیاء سے محروم کر دیا گیا۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ مسلح افراد نے رات کے اوقات میں سڑک پر رکاوٹ کھڑی کر کے کوچز کو روکا اور مسافروں کی تلاشی لے کر ان کا قیمتی سامان چھین لیا۔
ایک مسافر نے بتایا کہ ڈاکو منظم تھے اور جدید ہتھیاروں سے لیس تھے۔ خواتین اور بچوں سمیت کسی کو بھی نہیں بخشا گیا۔
یہ واقعہ اسی شاہراہ کے اس حصے پر پیش آیا جہاں گزشتہ چند ماہ کے دوران لوٹ مار کی متعدد شکایات سامنے آ چکی ہیں مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ سوراب تا خضدار سیکشن رات کے اوقات میں شدید غیر محفوظ ہو چکا ہے اور مسافر ٹرانسپورٹ کے ڈرائیورز بھی اس روٹ پر رات کے سفر سے گریز کر رہے ہیں۔
بلوچستان پولیس کے ترجمان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی،تاہم اب تک کوئی آفیشل بیان یا تصدیق حاصل نہیں ہو سکی۔
تاہم متاثرہ مسافروں نے پولیس میں شکایات درج کرانے کا ذکر کیا ہےمسافر ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے نمائندوں نے شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ قومی شاہراہ پر سیکورٹی کے فقدان کی وجہ سے مسافروں کی جان و مال کو شدید خطرہ لاحق ہے۔
حکومت کو فوری طور پر اضافی فورسز تعینات کرنی چاہییں اور باقاعدہ گشت یقینی بنانا چاہیےبلوچستان میں قومی شاہراہوں پر لوٹ مار کے واقعات میں اضافے نے عوام میں شدید تشویش پیدا کر دی ہے۔
متاثرین نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ملزمان کو جلد گرفتار کیا جائے اور لوٹا گیا سامان واپس دلایا جائے