پشاور کے نواحی علاقےحسن خیل میں نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے پولیس اہلکار کو شہید کر دیا ہے۔
تفصیلات کے مطابق پشاور کے نواحی علاقے حسن خیل میں نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے پولیس کانسٹیبل کو شہید کیا۔ پولیس کی جانب سے خدشہ ظاہر کیاجارہاہے کہ مبینہ دہشت گردوں نے نشانہ بنایا ہے۔
واقعے کی سی ٹی ڈی اور پولیس ٹیموں نے تفتیش شروع کردی ہے۔
پولیس کے مطابق کانسٹیبل کو اُس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ ڈیوٹی پر تھا، فائرنگ کے وقت پولیس اہلکار شدید زخمی ہوا اور اسپتال پہنچنے کے بعد زخموں کی تاب نہ لاسکا۔
واقعے کے بعد فورسز نے ملزمان کی گرفتاری کیلیے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کردیا،
بعد ازاں شہید مقتدر خان کی نمازجنازہ ملک سعد شہید پولیس لائنز میں ادا کی گئی، جس میں سی سی پی او پشاور ڈاکٹر میاں سعید احمد، کمانڈر 102 بریگیڈ بریگیڈیئر مبشر، ایس ایس پی آپریشنز فرحان خان، پاک فوج کے اعلیٰ حکام، ڈویژنل ایس پیز اور پولیس افسران سمیت جوانوں اور لواحقین نے شرکت کی۔
اس موقع پر پولیس کے چاک و چوبند دستے نے شہید کے جسدخاکی کو سلامی پیش کی جبکہ اعلیٰ حکام نے پھولوں کی چادریں چڑھائیں اور فاتحہ خوانی کی۔
سی سی پی او پشاور ڈاکٹر میاں سعید احمد نے شہید کے لواحقین سے دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مقتدر خان جیسے بہادر سپوتوں کی قربانیاں ضائع نہیں جائیں گی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پولیس کے حوصلے پست نہیں کیے جا سکتے۔
انہوں نے عزم دہرایا کہ اس گھناؤنے فعل میں ملوث عناصر کو بہت جلد کیفرکردار تک پہنچایا جائے گا۔