کراچی، شادی کی خوشی میں ہوائی فائرنگ سے 2 کمسن بچیاں زخمی

منگھوپیر غازی گوٹھ میں 5 سالہ اور 8 سالہ بچیاں زخمی ہوئیں، دلہا کے والد گرفتار

منور خان April 11, 2026
شہر قائد میں پابندی کے باوجود اسلحے کا آزادانہ معمول بن گیا ہے، منگھوپیر کے علاقے غازی گوٹھ میں فائرنگ سے 2 کمسن بچیاں زخمی ہوگئیں۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق منگھوپیر کے علاقے غازی گوٹھ میں شادی میں کی جانے والی فائرنگ سے دو کمسن بچیاں زخمی ہوئیں جنہیں چھیپا رضاکاروں نے فوری طبی امداد کیلیے اسپتال منتقل کیا۔

ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ بچیوں کی شناخت 5 سالہ ایمن اور 8 سالہ زویا کے نام سے کی گئی۔

ایس ایچ او منگھوپیر انیس نے بتایا کہ واقعہ شادی کی خوشی میں کی جانے والی ہوائی فائرنگ سے پیش آیا، جس کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے موقع پر پہنچ کر دلہا کے والد کو حراست میں لیکر تھانے منتقل کر دیا۔

ایس ایچ او کے مطابق دلہا اور ہوائی فائرنگ میں ملوث ملزم موقع سے فرار ہوگیا جس کی تلاش جاری ہے۔ انھوں نے مزید بتایا کہ زخمی ہونے والی دونوں بچیاں شادی میں شرکت کے لیے اہلخانہ کے ہمراہ آئیں تھیں تاہم پولیس اس حوالے سے مزید تفتیش کا عمل جاری ہے۔
