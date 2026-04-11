شہر قائد میں پابندی کے باوجود اسلحے کا آزادانہ معمول بن گیا ہے، منگھوپیر کے علاقے غازی گوٹھ میں فائرنگ سے 2 کمسن بچیاں زخمی ہوگئیں۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق منگھوپیر کے علاقے غازی گوٹھ میں شادی میں کی جانے والی فائرنگ سے دو کمسن بچیاں زخمی ہوئیں جنہیں چھیپا رضاکاروں نے فوری طبی امداد کیلیے اسپتال منتقل کیا۔
ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ بچیوں کی شناخت 5 سالہ ایمن اور 8 سالہ زویا کے نام سے کی گئی۔
ایس ایچ او منگھوپیر انیس نے بتایا کہ واقعہ شادی کی خوشی میں کی جانے والی ہوائی فائرنگ سے پیش آیا، جس کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے موقع پر پہنچ کر دلہا کے والد کو حراست میں لیکر تھانے منتقل کر دیا۔
ایس ایچ او کے مطابق دلہا اور ہوائی فائرنگ میں ملوث ملزم موقع سے فرار ہوگیا جس کی تلاش جاری ہے۔ انھوں نے مزید بتایا کہ زخمی ہونے والی دونوں بچیاں شادی میں شرکت کے لیے اہلخانہ کے ہمراہ آئیں تھیں تاہم پولیس اس حوالے سے مزید تفتیش کا عمل جاری ہے۔