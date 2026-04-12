نامور گلوکارہ آشا بھوسلے دل کا دورہ پڑنے پر اسپتال منتقل، حالت تشویشناک

ویب ڈیسک April 12, 2026
facebook whatsup

بھارت کی نامور گلوکارہ آشا بھوسلے کو دل کا دورہ پڑنے کے بعد اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔

92 سالہ لیجنڈری پلے بیک سنگر کو طبیعت بگڑنے پر بریچ کینڈی اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ اس وقت انتہائی نگہداشت یونٹ میں زیرِ علاج ہیں۔

آشا بھوسلے کو بھارتی موسیقی کی تاریخ کی سب سے مقبول اور بااثر آوازوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان کی علالت کی خبر سامنے آنے کے بعد مداحوں میں شدید تشویش پائی جا رہی ہے۔

اطلاعات کے مطابق ہفتے کی شام دل کا دورہ پڑنے کے بعد انہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے ان کی حالت کے پیش نظر انہیں آئی سی یو میں داخل کیا۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق ان کی حالت تشویشناک ہے۔

یاد رہے کہ آشا بھوسلے نے اپنے فنی سفر کا آغاز 1943 میں محض 10 سال کی عمر میں کیا، جبکہ انہیں کلاسیکی موسیقی کی تربیت ان کے والد دینا ناتھ منگیشکر نے دی۔

اپنے طویل کیریئر کے دوران انہوں نے 20 مختلف زبانوں میں 12 ہزار سے زائد گانے ریکارڈ کیے اور ایک ہزار سے زیادہ بالی ووڈ فلموں کے لیے اپنی آواز دی۔ ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں سات فلم فیئر ایوارڈز سمیت کئی قومی اعزازات سے بھی نوازا جا چکا ہے۔
 
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو