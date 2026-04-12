شفیق آباد پولیس کی بروقت کارروائی، دکاندار پر تشدد کرنے والے ملزمان گرفتار

پولیس کے مطابق ملزمان شہری کو زبردستی اپنے نجی کارخانے میں لے گئے جہاں اسے تشدد کا نشانہ بنایا گیا

ویب ڈیسک April 12, 2026
لاہور کے علاقے شفیق آباد میں پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے دوکاندار پر تشدد کرنے والے ملزمان کو گرفتار کر لیا۔

ایس پی سٹی بلال احمد کے مطابق ملزمان نے ہومیوپیتھک دوا درست نہ دینے پر ایک شہری کو تشدد کا نشانہ بنایا، اس دوران اس کی داڑھی، مونچھیں، بھنویں اور سر کے بال بھی کاٹ دیے گئے۔

پولیس کے مطابق ملزمان شہری کو زبردستی اپنے نجی کارخانے میں لے گئے جہاں اسے تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔

واقعے کی اطلاع ملتے ہی شفیق آباد پولیس نے مقدمہ درج کر کے فوری کارروائی کی اور ایس ایچ او سہیل گوندل نے ٹیم کے ہمراہ دونوں کزن ملزمان کو گرفتار کر لیا۔

ایس پی سٹی کا کہنا ہے کہ ملزمان کو مزید تفتیش کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا ہے، جبکہ شہریوں پر تشدد اور قانون ہاتھ میں لینے والے عناصر کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی۔
