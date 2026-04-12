ایران کا وفد اسلام آباد مذاکرات میں شرکت کے بعد واپس روانہ

نائب وزیر اعظم و وزیرخارجہ اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل عاصم منیر اوراسپیکر سردار ایاز صادق اور دیگر ایرانی وفد کو الوداع کیا

ویب ڈیسک April 12, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف کی سربراہی میں امریکا کے ساتھ اسلام آباد مذاکرات میں شرکت کے لیے آنے والا وفد واپس روانہ ہوگیا۔

ایرانی وفد کو نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار، چیف آف ڈیفنش فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر اور قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق، وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایئرپورٹ پر الوداع کیا۔

مذاکرات کے لیے اسلام آباد آنے والے ایرانی وفد میں مجلس شوریٰ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی اور دیگر شامل تھے۔

خیال رہے کہ گزشتہ روز اسلام آبادمیں ایران اور امریکا کے درمیان 28 فروری کو ایران پر حملوں کے بعد شروع ہونے والے جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات ہوئے، جس میں امریکا کے نائب صدر جے ڈی وینس کی سربراہی میں جیرڈ کشنر اور اسٹیو ویٹکوف اور ایران کے محمد باقرقالیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی پر مشتمل وفود نے شرکت کی۔

ایرانی وفد کے سربراہ باقر قالیباف نے مذاکرات کے بعد سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر بیان میں کہا کہ وقت آگیا ہے کہ امریکا سمجھے کہ وہ ہمارا اعتماد حاصل کرسکتا ہے یا نہیں جبکہ گزشتہ دو جنگوں کے باعث ایران کو مخالف فریق پر اعتماد نہیں ہے تاہم امریکا ہماری منطق اور اصولوں کو سمجھ چکا ہے۔

انہوں نے بتایا کہ مذاکرات میں ایران نے مثبت اور مستقبل پر مبنی تجاویز پیش کی ہیں۔

دوسری جانب امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا کہ مذاکرات میں مختلف امور پر تفصیلی بات چیت ہوئی ہے تاہم 21 گھنٹوں سے زائد جاری رہنے والے مذاکرات میں کوئی حتمی معاہدہ طے نہیں پا سکا اور وہ واشنگٹن جا کر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مذاکرات کی تفصیلات سےآگاہ کریں گے۔

جے ڈی وینس نے کہا کہ امریکا نے مذاکرات کے دوران بھرپور لچک اور نیک نیتی کا مظاہرہ کیا اور ایران کے سامنے اپنی ریڈ لائنز بھی واضح کردی ہیں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کراچی، شادی کی خوشی میں ہوائی فائرنگ سے 2 کمسن بچیاں زخمی

Express News

علاقائی کشیدگی میں کمی کیلیے سفارتی کوششیں مثبت پیشرفت ہیں، وزیراعلیٰ سہیل آفریدی

Express News

پاکستان ایک مضبوط، ذمہ دار اور اسٹریٹجک عالمی قوت کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے، ہارون اختر

Express News

پشاور میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے پولیس کانسٹیبل شہید

Express News

سندھ حکومت ٹیکس دینے والے شہر میں عالمی اداروں سے قرض لے کر منصوبے بنارہی ہے، ایم کیو ایم

Express News

مہنگائی اور حکومتی پالیسیوں کے خلاف مولانا فضل الرحمان کل تحریک کا اعلان کریں گے، ترجمان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو