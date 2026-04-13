ڈی ایچ اے کراچی میں شجرکاری مہم کا آغاز

ڈی ایچ اے کراچی میں ماحول دوست درختوں کی مرحلہ وار شجرکاری مہم کا آغازکردیا گیا۔
تفصیلات کے مطابق کونوکارپس کی جگہ 3600 ماحول دوست درخت لگائے جائینگے۔ مقامی درختوں میں نیم،کجھور،برگد،جامن ،بیری اور ایلسٹونیا سمیت دیگرلگائے جائینگے۔
اس مہم کا مقصد بہترماحول مہیاکرنے ساتھ ساتھ زیرزمن موجودہ قدرتی پانی اورپائپ لائنوں کا تحفظ ہے۔ کونو کارپس کی نشونما سے تتلیاں اور ڈریگن فلائیز غائب ہورہی ہیں۔
کونو کارپس سانس کے مریضوں کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے۔ متبادل درخت لگانے کی شجرکاری مہم 4 ماہ تک جاری رہے گی۔