او آئی سی اجلاس میں پاکستان کا لبنان پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت، فوری جنگ بندی مطالبہ

لبنان میں انسانی صورتحال تیزی سے بگڑ رہی ہے، مستقل مندوب عثمان جدون

ویب ڈیسک April 14, 2026
facebook whatsup

اقوام متحدہ کے ہیڈکوارٹر میں اسلامی تعاون تنظیم کے اجلاس کے دوران پاکستان نے لبنان میں جاری اسرائیلی حملوں کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے فوری جنگ بندی اور متاثرہ آبادی تک انسانی امداد کی بلا رکاوٹ فراہمی کا مطالبہ کیا ہے۔

اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے نائب مستقل مندوب عثمان جدون نے کہا کہ لبنان میں انسانی صورتحال تیزی سے بگڑ رہی ہے اور بحران خطرناک حد تک شدت اختیار کر چکا ہے۔

ان کے مطابق اسرائیلی بمباری خصوصاً جنوبی لبنان اور گنجان آباد علاقوں میں شہری آبادی اور بنیادی ڈھانچے کو شدید نقصان پہنچا رہی ہے۔

پاکستان نے لبنان کی خودمختاری، علاقائی سالمیت اور وحدت کی مکمل حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے اسرائیلی کارروائیوں کو بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔

اجلاس میں اس مؤقف کو دہرایا گیا کہ شہری بنیادی ڈھانچے پر حملے اور انسانی قوانین کی خلاف ورزیاں فوری طور پر بند ہونی چاہئیں۔

پاکستان نے لبنان میں اقوام متحدہ امن مشن پر حملوں کی بھی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ایسے اقدامات عالمی امن و استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔

اجلاس میں پاکستان نے لبنان میں کشیدگی کم کرنے کے لیے پیش کیے گئے اقدامات کا خیرمقدم کیا اور عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ فوری طور پر سفارتی کوششیں تیز کرے، انسانی امداد کی فراہمی یقینی بنائے اور خطے میں پائیدار امن کے لیے مؤثر کردار ادا کرے۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو