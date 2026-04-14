آئی ایل ٹی ٹوئنٹی کے پانچویں سیزن کا آغاز کب ہوگا؟ تاریخ کا اعلان

اسپورٹس ڈیسک April 14, 2026
facebook whatsup

یو اے ای کی آئی ایل ٹی ٹوئنٹی کا پانچویں سیزن 22 نومبر سے 20 دسمبر تک جاری رہے گا۔

تفصیلات کے مطابق اس بار لیگ کو پہلے سے بھی جلد شیڈول کیا گیا ہے، گزشتہ سیزن دسمبر، جنوری میں ہوا تھا۔

ایونٹ میں اس بارمجموعی طور پر 34 میچز کھیلے جائیں گے، ان میں 30 لیگ اسٹیج اور 4 پلے آف مقابلے شامل ہیں۔

یہ مقابلے دبئی، ابوظہبی اور شارجہ میں ہوں گے، ہمیشہ کی طرح فائنل کی میزبانی دبئی ہی کرے گا۔

آئی ایل ٹی 20 کے شیڈول کو تبدیل کرنے کی بڑی وجہ دیگر بڑی ٹی ٹوئنٹی لیگز سے ٹکراؤ سے بچنا ہے، جس میں ایس اے ٹوئنٹی بھی شامل ہے جو 10 جنوری کے بعد شروع ہوگی۔

لیگ کے چیف ایگزیکٹو ڈیوڈ وائٹ نے سیزن 4 کی کامیابی پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ براڈ کاسٹ نمبرز، شائقین کی دلچسپی اور بڑے کھلاڑیوں کی شرکت نے لیگ کو مزید مضبوط بنایا ہے۔

اس بار بھی ٹائٹل کے لیے 6 ٹیموں ڈیزرٹ وائپرز، گلف جائنٹس، ایمرٹس ایم آئی، دبئی کیپیٹلز، شارجہ واریئرز اور ابوظہبی نائٹ رائیڈرز کا مقابلہ ہوگا۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو