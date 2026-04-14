آئی ایل ٹی ٹوئنٹی کے پانچویں سیزن کا آغاز کب ہوگا؟ تاریخ کا اعلان

یو اے ای کی آئی ایل ٹی ٹوئنٹی کا پانچویں سیزن 22 نومبر سے 20 دسمبر تک جاری رہے گا۔
تفصیلات کے مطابق اس بار لیگ کو پہلے سے بھی جلد شیڈول کیا گیا ہے، گزشتہ سیزن دسمبر، جنوری میں ہوا تھا۔
ایونٹ میں اس بارمجموعی طور پر 34 میچز کھیلے جائیں گے، ان میں 30 لیگ اسٹیج اور 4 پلے آف مقابلے شامل ہیں۔
یہ مقابلے دبئی، ابوظہبی اور شارجہ میں ہوں گے، ہمیشہ کی طرح فائنل کی میزبانی دبئی ہی کرے گا۔
آئی ایل ٹی 20 کے شیڈول کو تبدیل کرنے کی بڑی وجہ دیگر بڑی ٹی ٹوئنٹی لیگز سے ٹکراؤ سے بچنا ہے، جس میں ایس اے ٹوئنٹی بھی شامل ہے جو 10 جنوری کے بعد شروع ہوگی۔
لیگ کے چیف ایگزیکٹو ڈیوڈ وائٹ نے سیزن 4 کی کامیابی پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ براڈ کاسٹ نمبرز، شائقین کی دلچسپی اور بڑے کھلاڑیوں کی شرکت نے لیگ کو مزید مضبوط بنایا ہے۔
اس بار بھی ٹائٹل کے لیے 6 ٹیموں ڈیزرٹ وائپرز، گلف جائنٹس، ایمرٹس ایم آئی، دبئی کیپیٹلز، شارجہ واریئرز اور ابوظہبی نائٹ رائیڈرز کا مقابلہ ہوگا۔