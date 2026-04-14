’’کراچی میں رہنا ایسا ہے جیسے پیرس میں رہنا‘‘، شرمیلا فاروقی

شرمیلا فاروقی کے کراچی کا موازنہ پیرس سے کرنے پر سوشل میڈیا صارفین کے دلچسپ تبصرے

ویب ڈیسک April 14, 2026
پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شرمیلا فاروقی نے کراچی سے متعلق ایک ایسا دلچسپ تبصرہ کیا ہے جس نے سوشل میڈیا پر توجہ حاصل کرلی۔

ایک نجی ٹی وی پروگرام میں شرکت کے دوران شرمیلا نے شہرِ قائد کا موازنہ براہِ راست پیرس سے کر ڈالا، جس پر محفل میں موجود افراد بھی مسکرا اٹھے۔

پروگرام کے ایک ہلکے پھلکے سیگمنٹ میں میزبان نے ان سے جملہ مکمل کرنے کو کہا کہ ’’کراچی میں رہنا ایسا ہے جیسے…‘‘۔  

چند لمحوں کے توقف کے بعد شرمیلا فاروقی نے جواب دیا کہ ’’کراچی میں رہنا ایسا ہے جیسے پیرس میں رہنا‘‘۔

ان کے اس غیر متوقع جواب پر وہاں موجود مہمانوں نے تالیاں بجا کر ردعمل دیا اور ماحول خوشگوار ہوگیا۔

اسی نشست کے دوران انہوں نے اپنی ذاتی دلچسپیوں پر بھی بات کی اور کہا کہ وہ سیاست چھوڑنے کا تصور تو کر سکتی ہیں، مگر ڈرامے دیکھنے کی عادت ترک کرنا ان کے لیے ممکن نہیں۔ ان کے مطابق وہ باقاعدگی سے اور شوق سے ڈرامے دیکھتی ہیں۔

شرمیلا فاروقی کے اس ہلکے پھلکے انداز نے پروگرام کو مزید دلچسپ بنا دیا، جبکہ ان کا کراچی اور پیرس کا موازنہ اب سوشل میڈیا پر بھی خوب زیرِ بحث ہے۔ جہاں صارفین دلچسپ تبصرے کررہے ہیں جبکہ کچھ اس موازنے کو تنقید کا نشانہ بھی بنارہے ہیں۔
متعلقہ

Express News

کراچی میں چند گھنٹوں کے دوران ہیوی ٹریفک کے حادثات میں 3 جاں بحق، دو بہنیں بھی شامل

Express News

برطانوی پارلیمنٹ میں ایران امریکا مذاکرات پر پاکستان کے کردار کا اعتراف

Express News

درآمدی ایندھن سے چلنے والے پلانٹس کی بندش سے بجلی کی غیراعلانیہ لوڈشیڈنگ شروع

Express News

9 مئی ریڈیو پاکستان نذر آتش کیس، صوبائی اسمبلی کی پارلیمانی کمیٹی نے ریکارڈ مانگ لیا

Express News

میٹرک بورڈ کے امتحان میں نقل کروانے پر سینٹر انچارج کیخلاف مقدمہ درج

Express News

بحیرہ عرب میں سیکیورٹی اداروں کا مشترکہ آپریشن،20 کروڑ روپے مالیت کی غیرملکی شراب ضبط

