پاک فوج کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کیلئے پشاور گیریژن میں تقریب

پشاور آمد پر شہداء کے لواحقین نے یادگارِ شہداء پر حاضری دی

ویب ڈیسک April 15, 2026
​خیبر پختونخوا میں جام شہادت نوش کرنے والے پاک فوج کے بہادر سپوتوں کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کیلئے پشاور گیریژن میں پُروقار تقریب منعقد کی گئی۔

​پشاور آمد پر شہداء کے لواحقین نے یادگارِ شہداء پر حاضری دی اور شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا کی، ​تقریب میں کور کمانڈر پشاور نے بطورِ مہمانِ خصوصی شرکت کی اور شہداء کے لواحقین سے فرداً فرداً ملاقات کی۔

کور کمانڈر نے سوگوار خاندانوں کے بلند حوصلے کو سراہا اور شہداء کی پاکستان کے لئے عظیم قربانیوں کو سراہا، ​تقریب کے دوران شہداء کے کارناموں اور ملک و ملت  کیلئے دی جانے والی قربانیوں پر مبنی خصوصی ویڈیوز دکھائی گئیں۔

ان دستاویزی فلموں کے ذریعے شہداء کی پیشہ ورانہ مہارت اور وطن سے محبت کے بے مثال جذبے کو اجاگر کیا گیا، ​تقریب کے اختتام پر کور کمانڈر نے شہداء کو بھرپور خراجِ تحسین پیش کیا اور تقریب میں شرکت پر لواحقین کا شکریہ ادا کیا۔

 
متعلقہ

Express News

پاکستان اور آئی ایم ایف کا نئے پروگرام کیلیے اسٹاف لیول کا معاہدہ طے

Express News

راولپنڈی میں مفت میت بس سروس کا آغاز

Express News

پشاور؛ سی ٹی ڈی کی کارروائی، فائرنگ کے تبادلے میں مطلوب دو دہشتگرد ہلاک

Express News

اگر دنیا میں سیز فائر کرواسکتے ہیں تو اپنوں سے بھی ہونا چاہیے، بیرسٹر گوہر

Express News

حکومت عوامی فلاح و بہبود اور ملک کی معاشی ترقی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے، وزیراعظم

Express News

اسلام آباد ڈپلومیسی کی عالمی پذیرائی، پاکستان کے کردار کو بھرپور سراہا گیا

