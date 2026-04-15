وزیراعظم شہباز شریف سعودی عرب کے دورے پر جدہ پہنچ گئے

وزیراعظم شہباز شریف اس کے بعد قطر کا دورہ کریں گے اور 17 اپریل کو ترکی جائیں گے

ویب ڈیسک April 15, 2026
فوٹو: پی آئی ڈی

وزیراعظم محمد شہباز شریف اعلیٰ سطح کے وفد کے ہمراہ تین ملکی دورے کے دوران پہلے مرحلے میں سعودی عرب کے شہر جدہ پہنچ گئے۔

وزیراعظم شہباز شریف وفد کے ہمراہ جدہ پہنچے تو ایئرپورٹ پر نائب گورنر مکہ ریجن سعود بن مشعال بن عبدالعزیز، سعودی عرب کے پاکستان میں سفیر نواف بن سعید المالکی اور سعودی عرب میں پاکستانی سفیر احمد فاروق نے پرتپاک استقبال کیا۔

وزیراعظم شہباز شریف کے ہمراہ نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ، وزیر اعظم کے معاون خصوصی سید طارق فاطمی اور وزیراعظم کے ترجمان برائے غیر ملکی میڈیا مشرف زیدی بھی جدہ پہنچے ہیں۔

جدہ میں وزیراعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد و وزیراعظم محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود سے دو طرفہ ملاقات ہوگی، ملاقات میں پاکستان اور سعودی عرب کے مابین دو طرفہ تعلقات کے مزید فروغ اور خطے کی صورت حال پر تبادلہ خیال ہوگا۔

وزیراعظم شہباز شریف اس کے بعد قطر کا دورہ کریں گے اور 17 اپریل کو ترکی جائیں گے جہاں انطالیہ کانفرنس میں شریک ہوں گے۔
متعلقہ

Express News

پاکستان اور آئی ایم ایف کا نئے پروگرام کیلیے اسٹاف لیول کا معاہدہ طے

Express News

راولپنڈی میں مفت میت بس سروس کا آغاز

Express News

پشاور؛ سی ٹی ڈی کی کارروائی، فائرنگ کے تبادلے میں مطلوب دو دہشتگرد ہلاک

Express News

اگر دنیا میں سیز فائر کرواسکتے ہیں تو اپنوں سے بھی ہونا چاہیے، بیرسٹر گوہر

Express News

حکومت عوامی فلاح و بہبود اور ملک کی معاشی ترقی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے، وزیراعظم

Express News

اسلام آباد ڈپلومیسی کی عالمی پذیرائی، پاکستان کے کردار کو بھرپور سراہا گیا

