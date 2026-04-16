لوڈشیڈنگ کا مقصد صارفین کو اضافی بل سے بچانا ہے، ترجمان بجلی سپلائی کمپنی

جنریشن شارٹ فال کے باعث بجلی کی طلب میں اضافہ جبکہ سپلائی میں کمی واقع ہوئی ہے، ترجمان

ویب ڈیسک April 16, 2026
پشاور:

خیبرپختونخوا میں بجلی کا طویل بریک ڈاؤن جاری ہے، جس پر ترجمان پیسکو نے کہا ہے کہ جنریشن شارٹ فال کے باعث یہ اقدام اٹھایا گیا ہے۔

ترجمان پیسکو کا کہنا ہے کہ فورسڈ لوڈ مینجمنٹ کا مقصد خام تیل سے پیدا ہونے والی بجلی کے اضافی بل سے صارفین کو بچانا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ کچھ عرصے میں بین الاقوامی صورتحال کے پیش نظر خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے جس کے اثرات بجلی کی پیداوار پر بھی پڑے ہیں۔

بیان میں انہوں نے کہا کہ جنریشن شارٹ فال کے باعث بجلی کی طلب میں اضافہ جبکہ سپلائی میں کمی واقع ہوئی ہے۔ اس وقت پیسکو کی مجموعی طلب 2000 میگاواٹ ہے جبکہ سپلائی 1351 میگاواٹ تک محدود ہے، جس کے باعث طلب اور رسد میں واضح فرق پیدا ہو گیا ہے۔

ترجمان نے بتایا کہ اسی فرق کی وجہ سے شیڈول کے علاوہ 3 سے 4 گھنٹے اضافی لوڈ مینجمنٹ بھی کی جا رہی ہے۔ ادارہ کوشش کر رہا ہے کہ کم سے کم لوڈ مینجمنٹ کی جائے تاکہ صارفین کو زیادہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔

ترجمان نے مزید کہا کہ جیسے ہی جنریشن شارٹ فال ختم ہوگا فورسڈ لوڈ مینجمنٹ بھی ختم کر دی جائے گی۔ انہوں نے صارفین کو ہدایت کی کہ بجلی سے متعلق کسی بھی شکایت کی صورت میں 118 پر کال کریں۔
متعلقہ

Express News

سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا افسر رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار

Express News

کراچی پولیس چیف کا بڑا اقدام: 6 ایس ایچ اوز سمیت 22 افسران کو معطل کرنے کا حکمنامہ جاری

Express News

مشرق وسطیٰ تنازع کی وجہ سے سپلائی کی فراہمی کو تاریخی دھچکا پہنچا ہے، وزیر خزانہ

Express News

ایچ ای سی نے ملک بھر کی یونیورسٹیز میں ضمنی کیمپسز قائم کرنے پر پابندی عائد کردی

Express News

6 سالوں کے دوران انڈراانوئسنگ کے ذریعے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کا انکشاف

Express News

افغان طالبان کی باجوڑ میں سول آبادی پر گولہ باری، دو بچوں سمیت 3 افراد شہید، تین شدید زخمی

