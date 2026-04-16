سرکاری ادویات، سرجری آلات میں اربوں روپے کا غبن: گرفتار سابق ڈی جی ہیلتھ کا مزید جسمانی ریمانڈ

پشاور کی احتساب عدالت میں سرکاری ادویات اور سرجری آلات میں اربوں روپے کے غبن اسکینڈل کیس کی سماعت ہوئی، جہاں سابق ڈی جی ہیلتھ ڈاکٹر شوکت علی کو دوبارہ عدالت میں پیش کیا گیا۔
احتساب جج محمد حامد مغل نے ملزم کو مزید 7 روزہ جسمانی ریمانڈ پرقومی احتساب کے حوالے کر دیا۔
دوران سماعت اسپیشل پراسیکیوٹر Habibullah Baig عدالت میں پیش ہوئے، جنہوں نے مؤقف اپنایا کہ ملزم کو کرپشن اور فنڈز میں خرد برد کے الزامات پر گرفتار کیا گیا ہے۔
نیب کے مطابق سابق ڈی جی ہیلتھ پر ادویات کی خریداری میں ایک ارب روپے سے زائد کی خورد برد، جعلی چالان کے ذریعے من پسند فرموں کو ادائیگیاں کرنے، اور فنڈز اپنی اہلیہ کے نام منتقل کر کے اثاثے بنانے کے الزامات ہیں۔
پراسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ ملزم سے تفتیش ابھی مکمل نہیں ہوئی اور مزید تحقیقات درکار ہیں، جس پر عدالت نے جسمانی ریمانڈ میں مزید سات روز کی توسیع کر دی۔