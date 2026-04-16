سرکاری ادویات، سرجری آلات میں اربوں روپے کا غبن: گرفتار سابق ڈی جی ہیلتھ کا مزید جسمانی ریمانڈ

احتساب جج محمد حامد مغل نے ملزم کو مزید 7 روزہ جسمانی ریمانڈ پرقومی احتساب کے حوالے کر دیا۔

ویب ڈیسک April 16, 2026
پشاور کی احتساب عدالت میں سرکاری ادویات اور سرجری آلات میں اربوں روپے کے غبن اسکینڈل کیس کی سماعت ہوئی، جہاں سابق ڈی جی ہیلتھ ڈاکٹر شوکت علی کو دوبارہ عدالت میں پیش کیا گیا۔

دوران سماعت اسپیشل پراسیکیوٹر Habibullah Baig عدالت میں پیش ہوئے، جنہوں نے مؤقف اپنایا کہ ملزم کو کرپشن اور فنڈز میں خرد برد کے الزامات پر گرفتار کیا گیا ہے۔

نیب کے مطابق سابق ڈی جی ہیلتھ پر ادویات کی خریداری میں ایک ارب روپے سے زائد کی خورد برد، جعلی چالان کے ذریعے من پسند فرموں کو ادائیگیاں کرنے، اور فنڈز اپنی اہلیہ کے نام منتقل کر کے اثاثے بنانے کے الزامات ہیں۔

پراسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ ملزم سے تفتیش ابھی مکمل نہیں ہوئی اور مزید تحقیقات درکار ہیں، جس پر عدالت نے جسمانی ریمانڈ میں مزید سات روز کی توسیع کر دی۔
متعلقہ

Express News

سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا افسر رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار

Express News

کراچی پولیس چیف کا بڑا اقدام: 6 ایس ایچ اوز سمیت 22 افسران کو معطل کرنے کا حکمنامہ جاری

Express News

مشرق وسطیٰ تنازع کی وجہ سے سپلائی کی فراہمی کو تاریخی دھچکا پہنچا ہے، وزیر خزانہ

Express News

ایچ ای سی نے ملک بھر کی یونیورسٹیز میں ضمنی کیمپسز قائم کرنے پر پابندی عائد کردی

Express News

6 سالوں کے دوران انڈراانوئسنگ کے ذریعے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کا انکشاف

Express News

افغان طالبان کی باجوڑ میں سول آبادی پر گولہ باری، دو بچوں سمیت 3 افراد شہید، تین شدید زخمی

