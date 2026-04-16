حج آپریشن میں اہم پیشرفت؛ روڈ ٹو مکہ پراجیکٹ کے تحت سعودی امیگریشن حکام کراچی پہنچ گئے

سعودی ٹیم میں 40 سے زائد ارکان کراچی ایئرپورٹ پہنچے ہیں، ڈائریکٹر حج

ویب ڈیسک April 16, 2026
کراچی:

حج آپریشن 2026 کے سلسلے میں روڈ ٹو مکہ پراجیکٹ کے تحت سعودی امیگریشن حکام سعودی عرب سے کراچی پہنچ گئے۔

روڈ ٹو مکہ پراجیکٹ کے تحت سعودی امیگریشن حکام کراچی ایئرپورٹ پر ہی عازمین حج کی امیگریشن کریں گے۔

ڈائریکٹر حج کراچی امتیاز شاہ کا کہنا تھا کہ سعودی ٹیم میں 40 سے زائد ارکان کراچی ایئرپورٹ پہنچے ہیں، کل رات 2 بجے کے بعد پہلی حج پرواز روانہ ہوگی۔

مزید پڑھیں

Express News

عازمین حج کے لیے خوشخبری؛ حکومت نے بڑی سہولت فراہم کردی

Express News

حکومت کا عازمینِ حج کے لیے بڑے ریلیف کا اعلان

سعودی امیگریشن حکام کا وزارت مذہبی امور اور پی اے اے حکام نے استقبال کیا۔

روڈ ٹو مکہ پراجیکٹ کے تحت سعودی امیگریشن حکام لاہور اور اسلام آباد ایئرپورٹ پر بھی پہنچ گئے۔
متعلقہ

Express News

سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا افسر رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار

Express News

کراچی پولیس چیف کا بڑا اقدام: 6 ایس ایچ اوز سمیت 22 افسران کو معطل کرنے کا حکمنامہ جاری

Express News

مشرق وسطیٰ تنازع کی وجہ سے سپلائی کی فراہمی کو تاریخی دھچکا پہنچا ہے، وزیر خزانہ

Express News

ایچ ای سی نے ملک بھر کی یونیورسٹیز میں ضمنی کیمپسز قائم کرنے پر پابندی عائد کردی

Express News

6 سالوں کے دوران انڈراانوئسنگ کے ذریعے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کا انکشاف

Express News

افغان طالبان کی باجوڑ میں سول آبادی پر گولہ باری، دو بچوں سمیت 3 افراد شہید، تین شدید زخمی

