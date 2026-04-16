کراچی:
سندھ کابینہ نے لیاری ندی کو ٹی ایم سی لیاری کے دائرہ اختیار میں شامل کرنے کی منظوری دے دی۔
صوبائی کابینہ میں تجویز ٹاؤن میونسپل کارپوریشن لیاری کی درخواست پر پیش اور متفقہ طور پر منظور کی گئی۔
کابینہ کو آگاہی دی گئی کہ لیاری ندی پہلے ٹی ایم سی مورڑو میربحر کے دائرہ اختیار میں شامل تھی، سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013ء کے تحت کارروائی کا آغاز کیا گیا۔
ریجنل ڈائریکٹر محکمہ بلدیات نے اخبارات کے ذریعے عوامی اعتراضات طلب کیے، 15 روزہ مدت میں کسی قسم کا عوامی اعتراض سامنے نہیں آیا۔
بریفنگ میں بتایا گیا کہ ریجنل ڈائریکٹر نے زیرو پوائنٹ سے بکرا پڑی تک فزیکل ویریفیکیشن مکمل کی، علاقے میں کسی رہائشی آبادی کی موجودگی نہیں پائی گئی۔ ٹی ایم سی مورڑو میربحر کو فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں۔
