باجوڑ، افغان طالبان کی جارحیت میں شہید ہونے والے شہریوں کی نماز جنازہ ادا

نماز جنازہ میں اعلیٰ سیکیورٹی حکام اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی

ویب ڈیسک April 16, 2026
facebook whatsup

باجوڑ کے علاقے کٹ کوٹ میں افغان طالبان کی بلااشتعال فائرنگ سے شہید 3افراد کی نماز جنازہ ادا کردی گئی جس میں سیکیورٹی فورسز کے اعلیٰ افسران اور علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔

سیکورٹی فورسز کے اعلیٰ افسران نے متاثرہ گھروں کا دورہ کیا اور لواحقین کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی جبکہ باجوڑ کے مکینوں نے افغان طالبان کی بزدلانہ کارروائی کی شدید مذمت کی اور سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا ۔

باجوڑ کے شہریوں نے بلا اشتعال جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ​افغان طالبان کی جانب سے نہتے شہریوں کو نشانہ بنانا انتہائی بزدلانہ فعل ہے، صوبائی حکومت کے نمائندوں اور وزیر اعلیٰ کی توجہ صوبائی مسائل کی بجائے صرف اڈیالہ جیل کی طرف ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

افغان طالبان کی باجوڑ میں سول آبادی پر گولہ باری، دو بچوں سمیت 3 افراد شہید، تین شدید زخمی

Express News

افغان طالبان کیخلاف عوامی تحریکیں زور پکڑنے لگیں

Express News

طالبان رجیم کی ہٹ دھرمی اور نااہلی، افغان بچے تاحیات معذوری کے دہانے پر آگئے

شہری نے کہا کہ صوبائی حکومت نے صرف اعلانات کیے جبکہ کوئی عملی اقدامات نہیں کیے گئے، ​پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کے ساتھ حسنِ سلوک کیا مگر افسوس کہ آج وہی پاکستانی عوام پر گولہ باری کر رہے ہیں۔

شہری نے کہا کہ ہم نے افغان بھائیوں کو اپنے دلوں میں جگہ دی تھی، لیکن موجودہ رویے کے بعد ان سے اچھائی کی توقع رکھنا مشکل ہے، ​طالبان رجیم آئے روز عوامی مقامات پر گولہ باری کر کے بچوں اور خواتین کو نشانہ بنا رہی ہے، جو ناقابلِ قبول ہے۔

واضح رہے کہ گزشتہ روز باجوڑ میں افغان طالبان کی کھلی جارحیت کے نتیجے میں بچوں سمیت تین شہری شہید ہوئے تھے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا افسر رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار

Express News

کراچی پولیس چیف کا بڑا اقدام: 6 ایس ایچ اوز سمیت 22 افسران کو معطل کرنے کا حکمنامہ جاری

Express News

مشرق وسطیٰ تنازع کی وجہ سے سپلائی کی فراہمی کو تاریخی دھچکا پہنچا ہے، وزیر خزانہ

Express News

ایچ ای سی نے ملک بھر کی یونیورسٹیز میں ضمنی کیمپسز قائم کرنے پر پابندی عائد کردی

Express News

6 سالوں کے دوران انڈراانوئسنگ کے ذریعے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کا انکشاف

Express News

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو