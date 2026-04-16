خطے میں کشیدگی بڑھی تو تیل و گیس کی سپلائی پر مزید اثر پڑے گا، حکام پیٹرولیم ڈویژن

پاکستان کے پاس زیادہ تر پیٹرولیم مصنوعات گلف سے آتی ہیں، قطر سے مکمل سپلائی بحال ہونے میں دو سے تین سال لگ سکتے ہیں

ویب ڈیسک April 16, 2026
اسلام آباد:

پیٹرولیم ڈویژن کے حکام نے کہا ہے کہ اگر خطے میں کشیدگی بڑھی ہے تو تیل و گیس کی سپلائی پر مزید اثر پڑے گا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق منظور کاکڑ کی صدارت میں سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے پیٹرولیم کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ملک میں درآمدی گیس اور تیل کے بارے میں متعلقہ حکام نے بریفنگ دی۔

حکام پیٹرولیم ڈویژن نے کہا کہ اگر کشیدگی بڑھتی ہے تو سپلائی پر اثر مزید پڑے گا،  پاکستان کے پاس زیادہ تر پیٹرولیم مصنوعات گلف سے آتی ہیں، چین کے لیے 45 فیصد پیٹرولیم مصنوعات کی راہ گزر یہاں سے ہے، قطر سے مکمل سپلائی بحال ہونے میں دو سے تین سال لگ سکتے ہیں۔

حکام پیٹرولیم ڈویژن نے کہا کہ کچھ سپلائی جو دستیاب ہے ایک ماہ کے لیے کافی ہے،  پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد استعمال بڑھا ہے، گیس کی صورتحال میں فی الوقت بہتری ہے، آر ایل این جی طویل المدتی معاہدوں کے ذریعے پاکستان آتی تھی۔

حکام نے مزید کہا کہ یقینی بنایا ہے کہ گیس کنوؤں سے براہ راست قومی گرڈ میں شامل کی جائے۔
 
متعلقہ

Express News

سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا افسر رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار

Express News

کراچی پولیس چیف کا بڑا اقدام: 6 ایس ایچ اوز سمیت 22 افسران کو معطل کرنے کا حکمنامہ جاری

Express News

مشرق وسطیٰ تنازع کی وجہ سے سپلائی کی فراہمی کو تاریخی دھچکا پہنچا ہے، وزیر خزانہ

Express News

ایچ ای سی نے ملک بھر کی یونیورسٹیز میں ضمنی کیمپسز قائم کرنے پر پابندی عائد کردی

Express News

6 سالوں کے دوران انڈراانوئسنگ کے ذریعے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کا انکشاف

Express News

افغان طالبان کی باجوڑ میں سول آبادی پر گولہ باری، دو بچوں سمیت 3 افراد شہید، تین شدید زخمی

