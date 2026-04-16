راولپنڈی؛ مدرسے کے معلم کی 13 سالہ طالبعلم سے مبینہ زیادتی ، مقدمہ درج

گزشتہ روز بیٹا اچانک گھر آگیا اور بتایاکہ صبح 4 بجے استاد قاری شیر محمد نے سر دبوانے کے لیے بلوایا، مدعی مقدمہ

ویب ڈیسک April 16, 2026
راولپنڈی کے تھانہ گنجنمڈی کے علاقے میں مدرسے کے معلم نے 13 سالہ طالب علم کو مبینہ زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا، معلم کے خلاف پولیس نے مقدمہ درج کرکے گرفتاری کے لیے چھاپوں کا آغاز کر دیا۔

پولیس کے مطابق مدعی مقدمہ  نے بتایا کہ13 سالہ بیٹا ناولٹی سینما کے قریب مدرسے میں زیر تعلیم ہے اور چار ماہ سے وہیں مقیم ہے ، گزشتہ روز اچانک گھر آگیا اور بتایاکہ صبح 4 بجے استاد قاری شیر محمد نے سر دبوانے کے لیے بلوایا۔

مدعی مقدمہ کے مطابق بچے نے گھر آکر بتایا کہ قاری شیر محمد مجھے مدرسے کی تیسری منزل پر اپنے کمرے میں لے گیا اور زبردستی مبینہ زیادتی  کا نشانہ بنایا۔

پولیس کا کہنا ہے کہ بچے کا میڈیکل پراسز کروا کر مقدمہ درج کرلیاگیا  جبکہ ایف آئی آر میں نامزد ملزم کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپے جاری ہیں۔
