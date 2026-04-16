خیبرپختونخوا کے ضلع ہری پور کے علاقے حطار میں واقع حطار انڈسٹریل اسٹیٹ میں فیکٹری میں آتشزدگی سے خواتین اور بچوں سمیت 8 افراد جاں بحق ہوگئے۔
وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا کے معاون خصوصی برائے اطلاعات شفیع جان نے ہری پور میں گیس پائپ لائن پھٹنے سے فیکٹری میں آتشزدگی کے واقعے پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آتشزدگی سے خواتین اور بچوں سمیت 8 افراد کے جاں بحق ہونے کا واقعہ انتہائی افسوس ناک ہے۔
انہوں نے بتایا کہ ریسکیو 1122 اور متعلقہ اداروں نے فوری امدادی کارروائیاں شروع کیں اورآگ پر قابو پا لیا گیا، امدادی کارروائیوں میں ہری پور سمیت دیگر قریبی اضلاع کے ریسکیو اہلکاروں نے حصہ لیا۔
شفیع جان نے کہا کہ زخمی افراد کو اسپتال میں بہترین طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں، حکومت جاں بحق افراد کے لواحقین کے غم میں برابر کی شریک ہے اور صوبائی حکومت دکھ کی اس گھڑی میں متاثرہ خاندانوں کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔
ترجمان ریسکیو1122 خیبرپختونخوا بلال احمد فیضی نے بتایا کہ حطار انڈسٹریل اسٹیٹ میں فیکٹری میں مبینہ آگ بھڑک اٹھی، مقامی افراد کے مطابق آگ گیس سے لگی جس نے فیکٹری کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تاہم ریسکیو 1122 کنٹرول روم کو اطلاع ملتے ہی فائر فائٹرز فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچ گئے۔
انہوں نے کہا کہ ریسکیو1122 ہری پور نے ابتدائی طور پر آگ بجھانے کا عمل شروع کر دیا تاہم آگ کی شدت زیادہ ہونے کے باعث صورت حال کنٹرول کرنے کے لیے مانسہرہ، ایبٹ آباد، مردان اور صوابی سے مزید 7 فائر وہیکلز اور فائر فائٹرز روانہ کردیے گئے۔
ترجمان ریسکیو 1122 نے بتایا کہ حطار گیس پائپ لائن میں لگی آگ پر قابو پالیا گیا تاہم آگ کی لپیٹ میں قریبی رہائشی گھر بھی آگئے اور متعدد مقامی افراد جھلس کر جاں بحق ہوگئے جبکہ متعدد افراد کو زندہ بھی ریسکیو کرلیا گیا۔