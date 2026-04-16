کراچی میں ہیوی ٹریفک کے حادثات کا سلسلہ جاری، مزید 2 نوجوان جاں بحق

حادثہ لانڈھی مانسہرہ کالونی میں پیٹرول پمپ کے قریب پیش آیا، ڈرائیور موقع سے فرار

منور خان April 17, 2026
facebook whatsup

لانڈھی کے علاقے مانسہرہ کالونی میں ٹرالر کی ٹکر سے 2 نوجوان جاں بحق جبکہ دو زخمی ہوگئے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق لانڈھی مانسہرہ کالونی پیٹرول پمپ کے قریب ٹریفک حادثے میں موٹر سائیکل سوار 2 نوجوان جاں بحق ہوگئے۔

جاں بحق ہونے والے ایک نوجوان کی شناخت 18 سالہ دانش جبکہ دوسرے کی شناخت نہیں ہوئی تاہم عمر 20 سال کے قریب ہے۔ 

حادثے کے بعد ریسکیو حکام نے متوفین کی لاشوں کو ضابطے کی کارروائی کے لیے جناح اسپتال منتقل کر دیا۔

اُدھر ایس ایچ او شرافی گوٹھ نے بتایا کہ مانسہر کالونی پیٹرول پمپ کے قریب حادثہ ٹریلر کی ٹکر سے پیش آیا ہے، حادثے کا ذمہ دار ڈرائیور موقع سے فرار ہوگیا۔

پولیس نے موقع پر پہنچ کر کلینر اور منشی کو حراست میں لیکر ٹریلر قبضے میں لے لیا۔

 
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو