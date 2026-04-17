ایران سے جنگ نہیں چاہتا تھا مگر مجبور ہوا، ایٹمی ہتھیار کی اجازت نہیں دیں گے: ٹرمپ

واشنگٹن:
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے تھے، تاہم اس کے ایٹمی پروگرام کے باعث حالات اس نہج پر پہنچے کہ لڑائی ناگزیر ہوگئی۔
ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ جاری کشیدگی بالآخر خوش اسلوبی سے ختم ہو جائے گی اور امن کا قیام ضروری ہے۔
انہوں نے واضح کیا کہ ایران کو کسی صورت ایٹمی ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔
انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایک موقع پر امریکی طیارے پر 111 راکٹ داغے گئے تاہم امریکی دفاعی نظام نے تمام حملے ناکام بنا دیے۔
ان کا کہنا تھا کہ امریکی فوج دنیا کی بہترین فوج ہے اور اسے مزید مضبوط بنایا جا رہا ہے۔
داخلی سیاست پر بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ریپبلکنز کو مڈ ٹرم انتخابات میں کامیابی حاصل کرنا ہوگی جبکہ انہوں نے یہ بھی عندیہ دیا کہ وہ ٹپس (انعامی رقم) پر ٹیکس عائد کرنے کے حق میں نہیں ہیں۔
لبنان میں جنگ بندی سے متعلق اظہار خیال کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ بالآخر امن ہی واحد راستہ ہے اور امید ظاہر کی کہ حزب اللہ معقول رویہ اختیار کرے گی۔