افغانستان میں دہشتگرد تنظیمیں پڑوسی ممالک کے لیے شدید خطرہ

دہشتگرد مشرقی افغانستان بالخصوص پاک افغان سرحدی صوبوں کنڑاورننگرہارمیں موجود ہیں

ویب ڈیسک April 17, 2026
افغانستان میں دہشتگرد تنظیمیں پناہ حاصل کی ہوئی ہیں اور وسائل حاصل کررہی ہیں۔

معروف عالمی جریدہ نےافغانستان میں فتنہ الخوارج سمیت دیگردہشتگردگروہوں کی موجودگی سےمتعلق پاکستانی موقف کی تائیدکردی۔ یورپی جریدہ ماڈرن ڈپلومیسی کے مطابق افغانستان میں دہشتگردوں کی موجودگی پڑوسی ممالک بالخصوص پاکستان کی سلامتی کیلئےواضح خطرہ ہے۔

فتنہ الخوارج کےدہشتگرد مشرقی افغانستان بالخصوص پاک افغان سرحدی صوبوں کنڑاورننگرہارمیں موجود ہیں، افغانستان میں فتنہ الخوارج اورالقاعدہ جیسی20سےزائدبین الاقوامی اورعلاقائی دہشتگردتنظیمیں سرگرم ہیں۔

ماہرین کے مطابق فتنہ الخوارج سمیت علاقائی اوربین الاقوامی دہشتگردتنظیمیں افغانستان کوکارروائیوں کیلئےمحفوظ بیس کیمپ کےطورپراستعمال کررہی ہیں۔ دہشتگردوں کی پشت پناہی، انسانی حقوق کی سنگین پامالی اور ہٹ دھرمی پر مبنی پالیسیوں کےباعث افغان طالبان رجیم عالمی تنہائی کاشکارہے۔
