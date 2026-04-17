انڈونیشیا میں ہیلی کاپٹر گر کر تباہ، 8 افراد ہلاک

انڈونیشیا میں بورنیو جزیرے پر پام آئل کے باغات کے درمیان ایک ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا ہے جس میں سوار آٹھ افراد ہلاک ہو گئے۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق میتھیو ایئر نوسنتارا کی ملکیت میں ایئربس ایچ130 کا مغربی کلیمانتان صوبے کے میلاوی ضلع سے اڑان بھرنے کے پانچ منٹ بعد رابطہ منقطع ہو گیا۔ یہ کبو رایا ضلع میں پام آئل کے جنگلات کی طرف جا رہا تھا۔
نیشنل سرچ اینڈ ریسکیو ایجنسی اور وزارت نقل و حمل کے مطابق تلاش کرنے والوں نے بعد میں ملبے کا پتہ لگایا اور عملے کے دو ارکان اور چھ مسافروں کی لاشیں سیکاداؤ ضلع کے گھنے جنگلات سے برآمد کیں۔
ہلاک ہونے والوں میں ایک ملائیشیائی شہری بھی شامل ہے۔