انڈونیشیا میں ہیلی کاپٹر گر کر تباہ، 8 افراد ہلاک

ہیلی کاپٹر کبو رایا ضلع میں پام آئل کے جنگلات کی طرف جا رہا تھا

ویب ڈیسک April 17, 2026
انڈونیشیا میں بورنیو جزیرے پر پام آئل کے باغات کے درمیان ایک ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا ہے جس میں سوار آٹھ افراد ہلاک ہو گئے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق میتھیو ایئر نوسنتارا کی ملکیت میں ایئربس ایچ130 کا مغربی کلیمانتان صوبے کے میلاوی ضلع سے اڑان بھرنے کے پانچ منٹ بعد رابطہ منقطع ہو گیا۔ یہ کبو رایا ضلع میں پام آئل کے جنگلات کی طرف جا رہا تھا۔

نیشنل سرچ اینڈ ریسکیو ایجنسی اور وزارت نقل و حمل کے مطابق تلاش کرنے والوں نے بعد میں ملبے کا پتہ لگایا اور عملے کے دو ارکان اور چھ مسافروں کی لاشیں سیکاداؤ ضلع کے گھنے جنگلات سے برآمد کیں۔

ہلاک ہونے والوں میں ایک ملائیشیائی شہری بھی شامل ہے۔ 
