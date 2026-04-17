پاکستان کی 28 سالہ معروف خاتون سائیکلسٹ نتالیہ خان انتقال کرگئیں

انہیں فوری طور پر گردے کی پیوند کاری کی ضرورت تھی مگر بیماری سے لڑتے ہوئے وہ جان کی بازی ہار گئیں

زبیر نذیر خان April 17, 2026
facebook whatsup

پاکستان کی معروف خاتون قومی سائیکلسٹ نتالیہ خان 28 سال کی عمر میں انتقال کرگئیں۔

تفصیلات کے مطابق نتالیہ خان گردوں کے امراض میں مبتلا تھیں جس کی سرجری کے بعد ان کی حالت مزید بگڑ گئی۔

انہیں فوری طور پر گردے کی پیوند کاری کی ضرورت تھی مگر بیماری سے لڑتے ہوئے وہ جان کی بازی ہار گئیں۔

نتالیہ خان کی نماز جنازہ آج بعد نماز عصر لاہور میں ادا کی جائے گی۔

قومی مقابلوں میں پنجاب اور ایچ ای سی کی نمائندگی کرنے والی نتالیہ خان روئنگ کی بھی اچھی کھلاڑی تھی۔

دریں اثنا پاکستان سائیکلنگ فیدریشن کے عہدے داران نے نتالیہ خان کی رحلت پر دکھ اور صدمے کا اظہار کرتے ہوئے دعائے مغفرت کی ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

بڑے بھائی نسیم شاہ کی جانب سے ملنے والی ٹپس کارآمد ثابت ہوئیں، حنین شاہ

Express News

دورہ بنگلا دیش کیلیے ٹیسٹ ٹیم مینجمنٹ میں بڑی تبدیلیوں کا امکان

Express News

پی ایس ایل میں پنک ڈے، کھلاڑی اور آفیشلز  بریسٹ کینسر آگاہی مہم کا حصہ بنے

Express News

پی ایس ایل 11؛ اسلام آباد یونائٹیڈ نے کراچی کنگز کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی

Express News

انڈر 18 نیشنل ہاکی چیمپئن شپ؛ کون کونسی ٹیموں نے سیمی فائنل کیلیے کوالیفائی کر لیا؟

Express News

پی ایس ایل: حیدرآباد کنگزمین نے راولپنڈیز کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو