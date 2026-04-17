بشریٰ بی بی سے ان کی بیٹیوں اور بہن کی جیل میں ملاقات کروا دی گئی

ویب ڈیسک April 17, 2026
راولپنڈی:

بانی پی ٹی آئی عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی سے ان کی بیٹیوں اور بہن کی اڈیالہ جیل میں ملاقات کروا دی گئی۔

جیل ذرائع کے مطابق بشریٰ بی بی سے فیملی کی ملاقات ایک گھنٹہ سے زائد وقت جاری رہی۔

ملاقات کے دوران بشریٰ بی بی کی فیملی نے انکی صحت کے حوالے سے خیریت دریافت کی، بشریٰ بی بی کی فیملی نے انکی صحت پر اطمینان کا اظہار کیا۔

نجی اسپتال میں بشریٰ بی بی کی دائیں آنکھ کا آپریشن، سرجری کے بعد واپس اڈیالہ منتقل

ملاقات کے بعد بشریٰ بی بی کی فیملی اڈیالہ جیل سے واپس روانہ ہوگئی، بشریٰ بی بی کی فیملی سے خصوصی طور پر ملاقات کروائی گئی۔

واضح رہے کہ بشریٰ بی بی کی گزشتہ شب آنکھ کی سرجری ہوئی تھی۔
