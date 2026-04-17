یوٹیوب کا بڑا ایکشن، ٹرمپ کا مذاق اڑانے والا مشہور چینل اچانک بند کردیا

ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارم یوٹیوب نے ایرانی حکومت کے حامی ایک چینل کو معطل کر دیا ہے، جس کے بعد سوشل میڈیا پر اس فیصلے پر بحث شروع ہو گئی ہے۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق ’ایکسپلوزو میڈیا‘ نامی چینل لیگو اسٹائل اے آئی ویڈیوز تیار کرتا تھا، جن میں ٹرمپ کا طنزیہ انداز میں مذاق اڑایا جاتا تھا۔
ان ویڈیوز میں جنگی مناظر اور عالمی رہنماؤں کی جھلکیاں بھی شامل ہوتی تھیں، جو صارفین میں تیزی سے مقبول ہو رہی تھیں۔
یوٹیوب انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس چینل نے پلیٹ فارم کی ’اسپام اور دھوکا دہی‘ سے متعلق پالیسی کی خلاف ورزی کی، جس کے باعث اسے معطل کیا گیا۔ تاہم چینل کی جانب سے اس اقدام کو مسترد کرتے ہوئے اسے ’سنسرشپ‘ قرار دیا گیا ہے۔
رپورٹس کے مطابق اس چینل کی ویڈیوز لاکھوں بار دیکھی جا چکی تھیں اور سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی تھیں، جس کی وجہ سے اس کی پہنچ کافی وسیع ہو گئی تھی۔
ڈیجیٹل ماہرین کا کہنا ہے کہ حالیہ برسوں میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز نے اپنی پالیسیوں پر عملدرآمد سخت کر دیا ہے، خاص طور پر ایسے مواد کے خلاف جو گمراہ کن یا پالیسی کے خلاف سمجھا جاتا ہو، تاہم اس طرح کے اقدامات اکثر آزادی اظہار اور سنسرشپ کے درمیان بحث کو جنم دیتے ہیں۔