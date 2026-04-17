اسلام آباد میں رہائشی اور کمرشل پراپرٹی کی ویلیوایشن میں تبدیلی کر دی گئی

پانچ سال تک کی عمارت کی قیمت 3 ہزار سے کم ہو کر 2500 روپے فی مربع فٹ رہ گئی

ویب ڈیسک April 17, 2026
اسلام آباد میں رہائشی اور کمرشل پراپرٹی کی ویلیوایشن میں تبدیلی کر دی گئی، اس حوالے سے فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) نے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا۔

ایف بی آر کے نوٹیفکیشن کے مطابق 5 سال تک کی عمارت کی قیمت 3 ہزار سے کم ہو کر 2500 روپے فی مربع فٹ رہ گئی جبکہ 5 سال سے پرانی عمارت کی قیمت 1500 سے کم ہو کر 1200 روپے فی مربع فٹ مقرر کر دیا گیا۔

ایف بی آر کی جانب سے غیر منقولہ جائیداد کے ریٹس میں کمی کے جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق بی 17، سی 14 اور سی 15 سیکٹرز میں پلاٹس کی قیمتوں میں نمایاں کمی کی گئی۔

اسی طرح، ڈی 12 میں فلیٹس اور کمرشل پراپرٹی کی ویلیوایشن بھی کم کر دی گئی، جی 13 سے جی 17 تک مختلف سیکٹرز میں قیمتیں کم کر دی گئیں۔

مارگلہ ٹاوٴن، چک شہزاد اور بنی گالا میں بھی سرکاری قیمتوں میں کمی کر دی گئی۔

مختلف ایریاز میں پراپرٹی کے سرکاری ریٹس میں 30 فیصد سے زائد کمی ہوگئی تاہم بلیو ایریا اور بڑے کمرشل علاقوں کی قیمتیں زیادہ تر برقرار ہے۔
