لاہور سے اغوا 19 سالہ لڑکی کراچی سے بازیاب، ملزم گرفتار

لاہور:
ستوکتلہ کے علاقے سے اغوا ہونے والی 19سالہ لڑکی کو کراچی سے بازیاب کروا کر ملزم کو گرفتار کرلیا گیا۔
پولیس کے مطابق ڈی آئی جی انویسٹی گیشن نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ملزم گرفتار کر کے لڑکی کی بازیابی کا ٹاسک دیا تھا، جس پر پولیس ٹیم نے کامیاب کارروائی کی۔
لڑکی کے والد نے اپنی بیٹی کے اغوا کا مقدمہ متعلقہ تھانے میں درج کروایا تھا، جس میں مؤقف اختیار کیا گیا تھا کہ ملزم لڑکی کو ورغلا پھسلا کر کراچی لے گیا تھا۔ ملزم کو جدید ٹیکنالوجی اور ہیومن انٹیلیجنس کی مدد سے گرفتار کر کے لڑکی کو بازیاب کروایا گیا۔
لڑکی کی بحفاظت بازیابی پر والدین نے انویسٹی گیشن پولیس ٹیم کا شکریہ ادا کیا۔ پولیس حکام کے مطابق ملزم اب گرفت میں ہے، جسے مضبوط چالان مرتب کروا کر قرار واقعی سزا دلوائی جائےگی۔