لاہور سے اغوا 19 سالہ لڑکی کراچی سے بازیاب، ملزم گرفتار

لڑکی کے والد نے اپنی بیٹی کے اغوا کا مقدمہ متعلقہ تھانے میں درج کروایا تھا

ویب ڈیسک April 17, 2026
facebook whatsup
لاہور:

ستوکتلہ کے علاقے سے اغوا ہونے والی 19سالہ لڑکی کو کراچی سے بازیاب کروا کر ملزم کو گرفتار کرلیا گیا۔

پولیس کے مطابق ڈی آئی جی انویسٹی گیشن نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ملزم گرفتار کر کے لڑکی کی بازیابی کا ٹاسک دیا تھا، جس پر پولیس ٹیم نے کامیاب کارروائی کی۔

لڑکی کے والد نے اپنی بیٹی کے اغوا کا مقدمہ متعلقہ تھانے میں درج کروایا تھا، جس میں مؤقف اختیار کیا گیا تھا کہ ملزم لڑکی کو ورغلا پھسلا کر کراچی لے گیا تھا۔ ملزم کو جدید ٹیکنالوجی اور ہیومن انٹیلیجنس کی مدد سے گرفتار کر کے لڑکی کو بازیاب کروایا گیا۔

لڑکی کی بحفاظت بازیابی پر والدین نے انویسٹی گیشن پولیس ٹیم کا شکریہ ادا کیا۔ پولیس حکام کے مطابق ملزم اب گرفت میں ہے، جسے  مضبوط چالان مرتب کروا کر قرار واقعی سزا دلوائی جائےگی۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو