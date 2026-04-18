سمندری پانی بلڈ پریشر کے خطرات میں اضافہ کر رہا ہے: تحقیق

سائنس دانوں نے دنیا بھر سے 74 ہزار سے زائد افراد پر کیے گئے متعدد مطالعوں کا جائزہ لیا

ویب ڈیسک April 18, 2026
ایک تحقیق میں معلوم ہوا ہے کہ پینے کے پانی میں رِسنے والا سمندر کا پانی لوگوں میں بلڈ پریشر کا سبب بن سکتا ہے اور ان میں قلبی مرض اور اسٹروک کے خطرات بھی بڑھا سکتا ہے۔

فلوریڈا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے سائنس دانوں نے دنیا بھر سے 74 ہزار سے زائد افراد پر کیے گئے متعدد مطالعوں کا جائزہ لیا اور یہ نتیجہ اخذ کیا کہ وہ لوگ جن کے پینے کا پانی زیادہ نمکین ہوتا ہے ان کا بلڈ پریشر زیادہ ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔

تجزیے کے مطابق نمکین پانی پینا اتنا ہی خطرناک ہوتا ہے جتنا غیر فعال رہنا۔

سائنس دانوں کو معلوم ہوا کہ یہ تعلق ساحلی علاقوں میں زیادہ پایا گیا جہاں سمندر کا پانی، پینے کے پانی کو متاثر کر رہا ہے۔
متعلقہ

Express News

رات کی نوکری صحت پر بھاری! نئی تحقیق میں خطرناک اثرات سامنے آگئے

Express News

اسلام آباد میں پلاسٹک سرجنز کی بین الاقوامی کانفرنس طبی تحقیق  میں فروغ کیلیے اہم پیشرفت قرار

Express News

بِنج ایٹنگ ڈس آرڈر میں مبتلا افراد کی مدد کیلئے اہم اقدام!

Express News

وزن کم کرنیوالے انجیکشنز کا جگر کی صحت پر مثبت اثرات

Express News

لبلبے کے کینسر کی نئی دوا میں اہم پیشرفت!

Express News

خون کی کمی اور کینسر کے درمیان تعلق کا انکشاف!

