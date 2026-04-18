کراچی کے علاقے قائد آباد میں نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی (این سی سی آئی اے) نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے شہریوں سے فراڈ میں ملوث تین رکنی گروہ کو گرفتار کر لیا۔
حکام کے مطابق گرفتار ملزمان میں گروہ کا سرغنہ ابوبکر، نصیر احمد اور محمد حسن شامل ہیں، جو گزشتہ سات برس سے مختلف طریقوں سے شہریوں کو لوٹنے میں ملوث تھے۔ ملزمان خود کو پولیس، حساس اداروں اور دیگر سرکاری محکموں کے افسران ظاہر کرکے فون کالز کے ذریعے شہریوں کو دھوکہ دیتے تھے۔
این سی سی آئی اے کا کہنا ہے کہ ملزمان شہریوں کے بینک اکاؤنٹس خالی کرنے کے علاوہ مختلف مصنوعات کی فروخت کے نام پر بھی رقم وصول کرتے رہے۔ اس کے علاوہ گروہ بڑی مقدار میں اشیا کا آرڈر دے کر سامان وصول کرتا اور ادائیگی کیے بغیر فرار ہو جاتا تھا۔
تحقیقات کے مطابق ملزمان مختلف سمز استعمال کرکے شہریوں کو کالز کرتے اور اب تک کروڑوں روپے کا فراڈ کر چکے ہیں۔ حکام نے انکشاف کیا کہ محمد حسن اور نصیر احمد ایک سیلولر کمپنی کی فرنچائز کے ذریعے جعلی ناموں پر سمز ایکٹیویٹ کرکے گروہ کے سرغنہ ابوبکر کو فراہم کرتے تھے، جس سے فراڈ کی کارروائیاں آسان بنائی جاتی تھیں۔
این سی سی آئی اے حکام کے مطابق ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے جبکہ مزید تفتیش اور ممکنہ ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے کارروائیاں جاری ہیں۔